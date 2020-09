Sánchez, a Casado: "Unidas Podemos sí cumple con la Constitución, ustedes no"

Ha sido una de esas frases que genera murmullo incluso fuera de las bancadas de los protagonistas. "Unidas Podemos sí cumple la Constitución; ustedes, no". Así se ha dirigido Pedro Sánchez a Pablo Casado cuando el cronómetro de su intervención estaba a punto de agotarse.

Lo ha dicho al hilo del "no absoluto" del jefe de la oposición a pactar los Presupuestos y la renovación de las instituciones del Estado. Esta es la argumentación estrenada por Sánchez, que ha provocado la estupefacción de Casado: "Dicen que no pueden llegar a acuerdos con un partido como Unidas Podemos, que propone cuestiones fuera de la Constitución. Y es verdad, pero hay una diferencia: ellos la cumplen y ustedes no".

El presidente del Gobierno, por primera vez, ha reconocido en la Cámara de manera explícita que su socio de coalición sitúa algunas de las cuestiones más importantes de su programa lejos del marco constitucional.

"Lamento mucho que, en un momento tan negro como este, usted no arrime el hombro y utilice el virus en la batalla partidista", ha cargado Sánchez una y otra vez contra Casado. Ante los dardos del PP, el líder socialista se ha limitado a apelar a "la unidad".

El candidato popular ha sido, como casi todos los miércoles, el primero en arrimarse al micrófono en la sesión de control; la primera después de las vacaciones. "Después de 50.000 muertos y medio millón de contagiados, usted intenta ocultar que el coronavirus sigue matando", ha aseverado Casado.

"El inicio de la segunda ola le pilló de vacaciones; y la primera, haciendo manifestaciones. Con su propaganda, ha dejado atrás a millones de personas. Eurostat ya nos pone a la cabeza de Europa en destrucción de empleo. El 99% de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital no lo ha recibido. ¿Va a asumir la responsabilidad por haber mentido masivamente a los españoles?", ha arremetido el candidato del PP.

Sánchez le ha respondido con cierta ironía: "Efectivamente, gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad doblegamos la curva y mantuvimos a raya el virus en la oleada más mortífera. Ocurrió mediante un ejercicio de unidad y cogobernanza inédito en la Historia de la democracia".

Con el objetivo de dibujar a Casado como el nuevo hombre del "no es no", Sánchez ha esbozado una retahíla de pactos rechazados por el PP para después concluir: "Rectifique y tienda puentes".

Un ruego que el oponente conservador ha intentado desmontar alegando los acuerdos para los que sí ha "tendido la mano": "El Comité de Expertos, una agencia independiente para distribuir los fondos, una nueva ley para la okupación, una alianza frente al separatismo... Usted no busca diálogo, sino nuestra rendición incondicional. Cuando quiera hacer algo bueno para los españoles, nos tendrá a su lado; mientras tanto, estaremos enfrente".