"El Opus es libertad, no ultraderecha": Rafa, el político abertzale que rebate a Teresa Rodríguez

Este viernes la palabra "Opus" era tendencia en Twitter. El motivo, unas declaraciones de la dirigente de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en las que calificaba de "ultraderecha" a la Prelatura de la Iglesia Católica.

"Moreno Bonilla coloca a un miembro del Opus, anti-aborto y en contra de la eutanasia, a gestionar la crisis del covi-19", criticaba Rodríguez, que apuntillaba: "Pero nos tenemos que creer que no está en brazos de la ultraderecha".

La exlíder de Podemos se refería al nombramiento de Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro de la Obra, como miembro del comité asesor sobre coronavirus de la Junta de Andalucía.

Moreno Bonilla coloca a un miembro del Opus, anti-aborto y en contra de la eutanasia, a gestionar la crisis del #covid_19.



Pero nos tenemos que creer que no está en brazos de la ultraderecha. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) August 27, 2020

Muchos tuiteros reprochaban a Teresa Rodríguez que criticara el nombramiento por "las creencias religiosas" del catedrático, y que no tuviera en cuenta la idoneidad para el puesto de Fernández-Crehuet, autor de tres libros y director de 57 tesis.

Otros, criticaban la asociación que Rodríguez establecía entre el Opus Dei y la "ultraderecha". Una asociación que rebate Rafael Larreina, exdiputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados y numerario (miembro célibe) del Opus Dei. "Esa asociación no tiene ningún fundamento. Yo soy socialdemócrata, he sido diputado por Amaiur y no tengo nada que ver con la ultraderecha ni por filiación familiar, ni por ideología", arguye Larreina en conversación con EL ESPAÑOL.

"No se puede vincular al Opus con ningún movimiento social o político. A mi me gusta compararlo con un equipo de fútbol. En el Athletic hay socios de uno y otro signo político porque el objetivo es puramente deportivo. En el Opus pasa lo mismo porque el objetivo no es político, es espiritual", sostiene el expolítico abertzale.

- ¿Por qué cree que mucha gente asocia al Opus Dei con la derecha política?

- Una aseveración así procede de la ignorancia, del desconocimiento de la realidad. En Euskal Herria hay gente en el Opus Dei que procede de ámbitos sindicales. Tengo amigos que son profesores y otros que son trabajadores de Michelín.

¿Quién es Larreina?

La vida de Rafael Larreina (Vitoria, 1956) ha transcurrido siempre a lomos de dos vocaciones: la fe y el compromiso sindical. En realidad, ambas podrían englobarse dentro de una misma vocación: la del "servicio". No en vano, fue miembro activo de muchos movimientos estudiantiles durante el tardofranquismo y durante los primeros años de la Transición.

Rafael Larreina, exdiputado de Amaiur. Efe

Posteriormente, tras licenciarse en Económicas por la Universidad del País Vasco, esa vocación se materializó en un compromiso político con el proyecto nacionalista vasco. Concretamente, con Eusko Alkartasuna, partido que impulsó y que actualmente está integrado en EH Bildu.

Larreina fue uno de los firmantes del Pacto de Estella (12 de septiembre de 1998), por el que distintas formaciones nacionalistas se comprometieron a buscar un "proceso de diálogo y negociación" que permitiera el cese del terrorismo de ETA.

Tras un extenso cursus honorum, Larreina fue elegido diputado en las elecciones generales de 2011, a las que se presentó como número dos de Amaiur por Guipúzcoa. Amaiur -en la actualidad, EH Bildu- integraba en su seno a la extinta Herri Batasuna, ilegalizada por ser el brazo político de ETA.

Cuando tomó el acta como diputado, el Opus Dei manifestó públicamente que Larreina "está en su derecho y tiene absoluta libertad para defender sus opiniones en cualquier ámbito".

En el Congreso de los Diputados fue portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Economía y Competitividad, además de portavoz adjunto en la Comisión Constitucional. Volvió a presentarse en las elecciones generales de 2015, esta vez como segundo puesto en la candidatura de EH Bildu, pero no logró ser elegido.

Ahora, apartado de la política, goza de más tiempo para cultivar su mundo espiritual. "Hay un desconocimiento terrible sobre la realidad del Opus Dei. La Obra es libertad y una manera concreta de entender la doctrina católica: el procurar ser santo con la actividad del día a día", zanja Larreina.