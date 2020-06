El sustituto de Pérez de los Cobos era jefe de Aduanas de Barajas cuando estalló el 'caso Delcy'

El teniente coronel David Blanes González, nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y fue a su encuentro el ministro José Luis Ábalos.

Blanes sustituye a Diego Pérez de los Cobos, cesado tras conocerse el informe que la Guardia Civil envió a la jueza que investiga la posible repercusión de la manifestación del 8-M en la propagación del coronavirus.

En el aeropuerto de Barajas, Guardia Civil y Policía Nacional tienen autoridad compartida. La zona pública (donde se produce el tránsito de pasajeros) está controlada por la Policía Nacional. La zona interior, de seguridad, de maletas incluso la pista en sí, es competencia de unos 600 guardias civiles. Son ellos también los encargados de controlar lo que entra y sale de los aviones, y qué se introduce en territorio español.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, explicó el 25 de enero que fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le dijo que fuera a recibir a Delcy Rodríguez y que le dijera que "no bajara del avión" que la había traído a España.

"Llegando al aeropuerto me llama Marlaska para decirme que la ministra de Exteriores ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja Delcy Rodríguez. Y me dice: 'Ya que vas, procura que no baje del avión", dijo ese día, en una entrevista en el diario La Razón.

Aquel día, 20 de enero, la vicepresidenta de Nicolás Maduro y sus cinco acompañantes desembarcaron unas 40 maletas de la bodega del avión fletado por Sky Valet. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad, según reveló el diario Vozpópuli. El control de equipajes es competencia de la Benemérita en zona aeroportuaria.

El PP y Vox presentaron a finales de enero denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro de Ábalos y Delcy Rodríguez, al pesar sobre ésta una prohibición de entrada y de tránsito en la Unión Europea. El asunto se instruye en un juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid..

Hijo y hermano de guardias

El teniente coronel Blanes es enormemente respetado en el cuerpo. Sus subordinados en Barajas afirman estar satisfechos con su gestión en los aproximadamente tres años que lleva en ese destino.

Fue él quien promovió la puesta en marcha de un nuevo equipo destinado a vigilar el vuelo de drones en el espacio aéreo de la región. Los agentes del denominado equipo Pegaso, instaurado hace dos años, se dedican a comprobar y controlar el vuelo de este tipo de aeronaves pilotadas por control remoto en lugares donde la seguridad es primordial.

Blanes procede de una familia de guardias civiles. Su padre, el general Antonio Blanes, fue en su día presidente de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil. También su hermano, teniente coronel destinado en la Comandancia de Málaga, cuenta con una larga trayectoria en el cuerpo.

"Trabajador y dialogante"

Todas las fuentes consultadas destacan que el nuevo jefe de Madrid es una persona afable, dialogante y con buen talante. "Es el más idóneo para el puesto", aseguran.

El nuevo jefe de la comandancia de Madrid obtuvo el empleo de teniente en 1991 tras cursar sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Su primer destino como teniente fue en la Comandancia de Álava, concretamente en Laguardia y Labastida; más tarde fue destinado a la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey. Asimismo, ha ocupado destinos en la Academia de Oficiales, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid y el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.

Es graduado en Derecho, Máster en Derecho Público y Estado Autonómico, Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad, y Diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, entre otras titulaciones.

Posee diversas condecoraciones como Cruces de Plata y con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Medalla de Plata de la Defensa Nacional Francesa, Encomienda del Mérito Civil y Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Civil; Cruz al Mérito Militar, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz del Mérito Aeronáutico y Cruz del Mérito Naval.