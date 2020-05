Aguado frente a Ayuso: "La lucha entre el Gobierno central y el de Madrid no aporta nada bueno"

Los gobiernos autonómicos y municipales son lo más granado que le queda a Ciudadanos tras la debacle electoral. Ignacio Aguado, desde la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, encarna una de las posiciones más influyentes de su partido. Si, durante esta crisis, los políticos debieran catalogarse entre el antagonismo o el consenso, él hace lo posible por ser de los segundos.

¿Y qué ocurre con su compañera y presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso? La dirigente popular se encuentra en pleno enfrentamiento con Pedro Sánchez. Una circunstancia que incomoda a Aguado: “Los gobiernos no deben hacerse oposición. No confundamos los roles”.

Esta entrevista llega justo cuando comienza a amainar el temporal en torno al apartotel de la presidenta. Tras las filtraciones, su equipo llegó a apuntar a una “mano negra” de Ciudadanos, lo que denota la tensión que atraviesa el Ejecutivo de la Puerta del Sol.

Aguado insiste en que “nunca” se ha planteado romper el Gobierno y en que su intención es cumplir con el pacto de investidura. ¿Y Ayuso? ¿Qué pasa con Vox? “Me consta que habla con ellos, pero no sé con qué intenciones. Habrá que preguntárselo a ella”.

A lo largo de esta conversación, y en clave nacional, el vicepresidente de la Comunidad aclara que Ciudadanos seguirá negociando con Moncloa para “arrancar compromisos concretos”: “Somos un partido útil. El ‘no’ de PP y Vox es estéril”.

En el Ayuntamiento de la capital, todos los grupos políticos, desde Más Madrid hasta Vox, han logrado un pacto para “reconstruir la ciudad”. En la Comunidad, no es posible el consenso. ¿Por qué?

Llevo varios días llamando al consenso y al trabajo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la oposición. Estoy intentando reunir a todos los portavoces de la Asamblea para sentar las bases de un acuerdo. Espero que acudan al encuentro. La situación es excepcional. Debemos hacer un esfuerzo. Trabajemos los grandes consensos.

Isabel Díaz Ayuso, a este respecto, dice: “No voy a pactar con el desastre”. ¿Cómo debe digerir el ciudadano esas dos posturas tan distintas en el seno de un mismo gobierno?

Tiene que ser ella quien explique a qué se refiere. Como le he dicho, creo que debemos hacer un gran esfuerzo, como Almeida y Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, como Moreno Bonilla y Marín en Andalucía, como Mañueco e Igea en Castilla y León… Todos ellos han tendido la mano a la oposición. Yo no tiro la toalla. Quiero lograr ese consenso en la Comunidad. Espero encontrar esa voluntad en la oposición.

¿Ha hablado con la presidenta de esa reunión que propone? ¿Asistirá?

Hablo con ella a menudo, claro. Su interlocución directa no será necesaria porque la voz de PP y Ciudadanos, en esa reunión, es la misma: es la voz del Gobierno. Lo más relevante es que acudan todos los partidos de la oposición. Me gustaría que habláramos de propuestas concretas.

¿Considera a Díaz Ayuso un obstáculo para el consenso?

No debe serlo. En momentos como el actual, nadie debe suponer un obstáculo para el consenso. El diálogo siempre suma, nunca resta. Al margen de quienes nos han votado, representamos al conjunto de los madrileños, por eso debemos incidir en la necesidad de generar acuerdos. Seguro que existen puntos en común. Espero que seamos capaces de ponerlos sobre el papel.

Ha dicho que “no debe serlo”, pero la pregunta era si considera a la presidenta un obstáculo para el pacto.

No, yo creo que no. No está bloqueando ninguna reunión ni favoreciendo el desentendimiento. Pero ella, lógicamente, tiene su propia percepción de lo que se debe hacer; y también sus reticencias a que nos reunamos y luego no salga nada de ahí. Yo, incluso teniendo en cuenta esa posibilidad, creo que no debemos renunciar a esa reunión.

El Gobierno de la Comunidad -así lo plasma Díaz Ayuso- representa el antagonismo más marcado al Gobierno central. ¿Le incomoda esa guerra abierta?

Los gobiernos no debemos hacernos oposición. Lo digo en sentido bidireccional. Los gobiernos estamos para representar los intereses de los ciudadanos. Nuestra obligación es entendernos para que las políticas implementadas sean ágiles, eficaces y rápidas. Para hacer oposición al Gobierno de España, está la oposición en el Congreso. Para hacer oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid, está la oposición en la Asamblea. Creo que no debemos confundir los roles. Las luchas entre gobiernos no aportan nada bueno, sino todo lo contrario. Se traducen en un perjuicio para los ciudadanos. A la gente no le importa quién tiene las competencias, sino que se solucionen los problemas.

Esto que me dice… ¿se lo ha transmitido así a Díaz Ayuso?

Sí, ella es consciente de mi opinión. Está en su perfecto derecho de ejercer la presidencia como considere oportuno. Y yo estoy en mi derecho de ejercer la vicepresidencia como considero oportuno.

¿Comparte, por ejemplo, el recurso ante el Supremo de la presidenta contra el Gobierno de Sánchez por “impedir que Madrid pasara antes a la fase 1”?

Sí. Es un recurso que defiende los intereses de los madrileños. Como no recibimos toda la información, hemos tenido que acudir a los tribunales. No lo entiendo como un ejercicio de confrontación, sino de aclaración. Necesitamos que nos respondan a muchas preguntas: ¿quiénes tomaron la decisión de que no pasáramos a la fase 1? ¿Se ha empleado la misma vara de medir para todas las Comunidades? ¿Ha primado lo político sobre lo técnico? Nosotros entendemos que sí.

Cree, entonces, que Pedro Sánchez maltrata a la Comunidad de Madrid.

El hecho de que no pasásemos de fase hace dos semanas ha supuesto un perjuicio evidente para la Comunidad de Madrid. Hemos dejado de generar alrededor de 2.000 millones de euros. Eso se ha traducido en la destrucción de empleo y de tejido empresarial. Presentamos un informe que probaba que cumplíamos las exigencias del Gobierno.

Para cerrar el capítulo de su relación con Díaz Ayuso: a nadie se le escapa que ustedes no congenian. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de química o se debe a continuos rifirrafes?

Tengo una buena relación con ella. Tanto en lo personal como en lo profesional. Somos compañeros. Tenemos un acuerdo firmado que debemos cumplir. Pero somos objeto de muchas miradas y también el objetivo a batir del resto de partidos, incluso de determinados grupos de presión. Por eso cada discrepancia entre nosotros se magnifica. Incluso se pretende buscar rupturas que no existen. Nuestro gobierno es más sólido que el de España.

Si esa relación es tan buena, ¿por qué el equipo de la presidenta situó una “mano negra de Ciudadanos” tras las filtraciones sobre su apartotel?

Eso habría que preguntárselo al equipo de la presidenta. Si es lo que piensan, se equivocan.

Donde viva o deje de vivir Díaz Ayuso es su decisión personal. La Comunidad de Madrid no ha pagado ni un euro

¿Usted está conforme con las explicaciones dadas por Díaz Ayuso?

Tiene que ser ella quien lo explique y ya lo ha explicado en varias ocasiones. Desde luego, yo no me voy a meter a matizar sus declaraciones. Donde viva o deje de vivir… Es su decisión personal. La Comunidad de Madrid no ha abonado ni un solo euro.

¿Pone la mano en el fuego por la presidenta?

La hicimos presidenta porque confiamos en ella. Creo que este gobierno de coalición es lo que necesita la Comunidad. Un gobierno liberal, de centro y reformista. Humildemente, creo que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Por eso debemos continuar. Esa es mi voluntad y la de la presidenta.

¿Y pone la mano en el fuego por el equipo de la presidenta?

Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. No puedes poner la mano en el fuego salvo por ti mismo. Pero claro que confío en mi socia de gobierno. Llegamos a un acuerdo, que se está cumpliendo y que está funcionando. Somos una administración pionera en muchos sentidos.

Desde la investidura a esta parte, ¿en algún momento usted se ha planteado romper el Gobierno?

No, nunca. Tenemos un acuerdo y queremos cumplirlo. Los que buscan inestabilidad se van a quedar con las ganas. No hay previstas elecciones anticipadas. Tampoco una moción de censura. Todo eso son movimientos para desestabilizar al gobierno, pero no lo van a conseguir.

¿Y cree que Ayuso ha explorado la posibilidad de sustituir a Ciudadanos por Vox? El otro día estuvo charlando con Santiago Abascal en los pasillos de la Asamblea.

No lo sé. A mí sí me consta que ella habla con Vox, pero no sé si hay intenciones detrás. Tenemos un acuerdo de gobierno firmado y se debe cumplir, pero no puedo hablar por boca del PP ni de la presidenta. Habría que preguntarle a ella si su intención es mantener el acuerdo o si prefiere un hipotético gobierno con Vox.

¿Se lo ha preguntado a ella directamente?

Yo confío en que quiera continuar con esta coalición que, como le digo, está funcionando bien. Creo que los madrileños no entenderían un cambio así en mitad de una pandemia. Me quedo con lo firmado. Al menos, es lo que voy a intentar.

Aguado asegura que no se plantea una moción de censura con la izquierda. Cs

¿La Sanidad madrileña está preparada para un posible rebrote del coronavirus?

Tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Desde luego, estamos más preparados que hace cuatro meses. Ningún sistema está preparado para una pandemia, pero hoy lo estamos mucho más que antes. Yo creo que sí se producirá ese rebrote. Estamos trabajando sanitaria, económica y jurídicamente para que no nos desborde.

En los centros de salud madrileños todavía no se hace el test a todo el que muestra síntomas. ¿Por qué?

En la Comunidad de Madrid, estamos en condiciones de hacer test a todas las personas que muestren síntomas del coronavirus. Fue una de las condiciones del Gobierno central para pasar de fase. Hemos reforzado la plantilla sanitaria con cuatrocientos técnicos de salud pública; y la atención primaria, con casi quinientos profesionales.

¿Se atreve a pronosticar cuándo recuperará la Comunidad de Madrid la verdadera “normalidad”?

Tardaremos mucho tiempo, si es que algún día volvemos a ella. Un punto de inflexión muy importante será el descubrimiento de la vacuna. Aunque la hallemos, habremos sido golpeados tan fuerte… Es como cuando pasa un tsunami. Te recuperas, pero queda el recuerdo: lo que destrozó, lo que hundió… La sociedad ha cambiado para siempre.

¿Cuándo cree que deberían reabrirse los colegios en la región?

Hemos propuesto al Gobierno que nos permita abrir el 1 de junio para los alumnos de segundo de bachillerato que afrontan la Selectividad: queremos darles unos días de preparación presencial, de solución de dudas. Si no se permite, la previsión es reabrir el 8 de junio: de forma voluntaria, con cita previa y tutorías. Todo muy controlado y tasado. También abriremos, si todo va bien, las escuelas de cero a tres años. Las de tres a seis no abrirán hasta septiembre.

Las palabras de Espinosa sobre el Mundial no representan siquiera a la mayoría de los manifestantes

La dirección madrileña de Ciudadanos se mostró muy crítica con la manifestación automovilística de Vox. En concreto, con las palabras de Espinosa de los Monteros: “Esto es como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo”. ¿Qué piensa?

Hay que diferenciar entre las personas que acudieron legítimamente en sus coches a una manifestación autorizada y la actitud irresponsable de algunos líderes políticos. Subidos en un autobús, comparándolo con el Mundial, hablando de alegría… No hemos ganado la Copa del Mundo. No hay ninguna razón para estar alegres. Fueron palabras desafortunadas. No creo que representen siquiera a la mayoría de quienes acudieron a la manifestación.

Pues a ese mismo partido han entregado ustedes en Andalucía la presidencia de la comisión parlamentaria por la reconstrucción.

Bueno, dentro de las comisiones que se están abriendo, para mí lo más importante no es quien las preside, sino que estén presentes todos los grupos parlamentarios, que el trabajo sea útil y avance. Si están todos los partidos, la presidencia se torna más accesoria.

En clave nacional: la dirección de Ciudadanos aclaró que seguiría negociando con Sánchez a pesar de su pacto con EH Bildu. ¿Lo seguirán haciendo tras los ceses de Marlaska?

Negociar la reforma laboral con EH Bildu es una irresponsabilidad. Y hacerlo en una crisis como la actual… Una temeridad. Tampoco estamos de acuerdo, lógicamente, con los ceses del ministro del Interior. Ha primado la amenaza contra el discrepante. Eso lamina las instituciones y las pone al servicio del Gobierno, y no del Estado. Por eso hemos pedido la comparecencia de Marlaska.

¿Considera que debe dimitir?

Sí. Pedimos su dimisión abiertamente. Marlaska podrá purgar a quien considere, pero luego vendrán otros. Y los valores de la Guardia Civil son innatos al cuerpo. No van a conseguir politizarla. Tampoco lograrán destruir su prestigio.

Sobre los pactos con el Gobierno, ¿siguen dispuestos a ello o no?

Nosotros no nos vamos a hacer responsables de los pactos del PSOE. Deberán explicárselo a los españoles en general y a sus votantes en particular. Hemos arrancado cosas muy interesantes al Gobierno, como desvincular las ayudas del estado de alarma. Frente al ‘no’ estéril de PP y Vox, nosotros estaremos en el ‘sí’ útil. Si Sánchez pide la sexta prórroga, estudiaremos las condiciones.

Tiene mucho más sentido que el Gobierno acuda a Bruselas de la mano de los liberales que de la de populistas y nacionalistas

¿Cree que los permisos a los familiares de etarras para viajar a las cárceles tienen que ver con ese acuerdo con Bildu?

No descarto que se trate de una contraprestación. Me parece infame cualquier pacto con Bildu. No lo justificaré nunca, pero debe ser el PSOE quien se lo explique a los socialistas que, durante tantos años, se dejaron literalmente la vida. Que expliquen a sus familias por qué pactan con los herederos de ETA, con aquellos que no han condenado los asesinatos. Nosotros intentaremos conseguir políticas en favor del interés general y evitar la radicalización que busca Podemos.

¿El objetivo de Ciudadanos a medio plazo es sustituir como socio preferente a los nacionalistas?

Nos gustaría que, en la medida de lo posible, este gobierno no dependiera de Podemos ni de los nacionalistas. Siempre seremos un partido útil orientado a las reformas y a la moderación. Tiene más sentido que un Gobierno socialdemócrata vaya a Bruselas de la mano de los liberales, y no de la de populistas y nacionalistas.

Por último: ¿qué opinión le merece la imputación de José Manuel Franco? El delegado del Gobierno en Madrid está siendo investigado por la manifestación del 8-M.

Es una decisión judicial y, como todas, la respeto. José Manuel Franco ya no podrá explicarse a través de los medios o de su cuenta de Twitter. Deberá hacerlo en los tribunales.