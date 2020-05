Ana Beltrán, número tres del PP: "El próximo pacto PSOE-Podemos-Bildu será para liberar a presos"

Cuando Pablo Casado llegó a la Presidencia del Partido Popular encargó a Ana Beltrán la tarea de coser las costuras de un partido que reventó el día que Pedro Sánchez ganó la moción de censura y Mariano Rajoy decidió dejarlo todo, también la dirección del partido.

Desde hace casi dos años esta navarra nacida en Zaragoza compagina la presidencia del PP navarro con la vicesecretaría de Organización. En pleno estado de alarma ha cambiado los viajes de una provincia a otra por reuniones por Zoom. Son las ventajas de la tecnología: que se puede estar en muchos sitios a la vez sin moverse de la oficina.

Beltrán recibe a EL ESPAÑOL en su despacho en la cuarta planta de Génova, el cuartel general de los populares, que empieza a funcionar a medio gas. Se toma la temperatura a todo aquel que visita el edificio.

La número tres del PP conoce al dedillo los pactos que el PSOE ya arrastra con Bildu porque Navarra ha sido su laboratorio de pruebas. Por eso no titubea cuando se le pregunta por el Gobierno y acusa directamente a Pedro Sánchez de "traicionar" a España y "a las víctimas del terrorismo".

España lleva dos meses y medio en estado de alarma, ¿cómo valora la actuación del Gobierno?

Un Gobierno ineficaz, incompetente y con absoluta falta de previsión. Ha sido el peor Gobierno en el peor momento para gestionar esta crisis sanitaria y para la económica que viene.

¿Cómo hubiera gestionado el PP esta crisis?

Con más previsión. Conociendo como ya se conocía de antemano la incidencia de la pandemia y con los ejemplos en otros países que nos precedían en gestión de la crisis. El PP hubiera seguido a aquellos países que estaban gestionando la crisis correctamente y que tomaron medidas adecuadas para minimizar los efectos de la pandemia. Además, lo hubiéramos hecho con transparencia y eligiendo a los mejores, a los más competentes.

¿Aceptarán que el final del estado de alarma sea por territorios?

Consideramos que la desescalada por territorios tiene que ser justa y transparente. Todavía seguimos sin conocer quiénes son los expertos en los que se basa el Gobierno para establecer las fases de desescalada. Se niega a decir quiénes son.

Su portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo llamaba este miércoles "hijo de terrorista" a Pablo Iglesias. ¿Comparte sus palabras?

Lo nuclear en el pleno fue la nula respuesta que dio el ministro Marlaska al cese del Coronel Pérez de los Cobos. Dar importancia a cualquier otra intervención es querer sacar las cosas de quicio.

¿Cómo se enteraron del pacto entre el Gobierno y Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral?

Por los medios de comunicación. Al Partido Popular no se le comunicó en ningún caso que ese pacto iba a existir. Es el pacto de la traición a España, el pacto de la traición a las víctimas del terrorismo de ETA. Es absolutamente inexplicable cómo un Gobierno ha podido caer tan bajo.

¿En qué consiste ese pacto soterrado entre el Gobierno y Bildu?

No es la primera vez que Pedro Sánchez pacta con Bildu y Batasuna. Lo hizo para ser presidente del Gobierno y para que María Chivite gobernase Navarra. La querencia de Sánchez con el partido heredero de ETA no es nueva.

Nadie se cree que a Bildu le interese los trabajadores ni la reforma laboral. El único interés de Bildu ha sido siempre, como partido heredero de ETA que es, los presos etarras. No parará hasta conseguir su liberación y acercamiento a cárceles de País Vasco y Navarra.

El PSOE permite la injerencia del PNV acordando con el Gobierno cualquier medida que afecta a Navarra

El Gobierno vasco pide acercar 200 presos de ETA para evitar propagar el Covid-19 en los viajes. ¿Cree que hay un plan ya cerrado para acercar a presos de ETA a cárceles de País Vasco?

Hace quince días vimos un acuerdo firmado entre Podemos, Bildu y los partidos independentistas catalanes y vascos pidiendo la liberación y acercamiento de presos de ETA y presos condenados por sedición. La semana siguiente vimos un acuerdo firmado por el PSOE, Podemos y Bildu sobre la reforma laboral. Mucho me temo que el próximo acuerdo que veamos sobre un papel esté firmado por PSOE, Podemos, Bildu y el resto de partidos independentistas para pedir esa liberación de presos.

¿Qué le pareció que Instituciones Penitenciarias permitiera "por humanidad" que familiares de etarras viajaran en pleno estado de alarma para visitarlos en prisión?

Es una vergüenza, pero todo está enmarcado en el mismo planteamiento. Sánchez está arrodillado a los intereses de Bildu y prefiere como socios prioritarios a los partidos que odian España y la Constitución antes que a los partidos constitucionalistas.

¿Ve a Idoia Mendia pactando con Bildu para arrebatar al PNV la gobernabilidad en País Vasco?

El PSOE hace mucho tiempo que pacta con Bildu, así que cualquier cosa es posible. Lo que espero es que los vascos encuentren la confianza en el Partido Popular vasco, el más capacitado para velar por sus intereses y sean conscientes de que Sánchez se mantiene en el Gobierno por el apoyo del PNV.

¿Cómo va a ser esa campaña electoral en la que el PP va a ir por primera vez en la historia a unas elecciones con Ciudadanos?

El Partido Popular va a trabajar en esta campaña por comunicar a todos los vascos que somos el partido más eficaz para solucionar los problemas reales de la gente.

Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo con el PNV para que el País Vasco y Navarra gestionan la renta mínima vital.

Como presidenta del PP de Navarra creo que lo más grave de este acuerdo es que otra vez el PSOE permite la injerencia del PNV acordando con el Gobierno de España cualquier medida que afecta a Navarra. Eso los navarros no lo podemos consentir.

El ministro Grande-Marlaska afeaba al PP este miércoles en el Congreso que pusiera a víctimas del terrorismo para preguntarle por el pacto con Bildu.

Es absolutamente falso. Yo pregunto constantemente en el pleno al ministro Marlaska. Otra cosa es que el ministro tenga mucho que ocultar por el daño que está haciendo a las víctimas del terrorismo de ETA, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con sus decisiones priorizando el interés político antes que la separación de poderes.

El Gobierno pretende constantemente echar la culpa de todo al PP, y eso no se lo cree nadie

El PP ha pedido la destitución del ministro del Interior por "la falta deliberada de explicaciones" tras el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. ¿A qué cree que se debió esa salida?

El cese de Pérez de los Cobos no cabe ninguna duda de que se ha visto motivado porque el Gobierno pretende que los funcionarios públicos estén al servicio de su ideología. El ministro Marlaska no tiene que permanecer ni un minuto más en el Gobierno por tres razones. Primero, por cesar a un servidor público por hacer bien su trabajo. Segundo, por no respetar la separación de poderes. Y, tercero, por pretender acallar cualquier actitud contraria a los intereses del Gobierno con una equiparación salarial a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con el resto de Cuerpos Autonómicos.

Él mismo había dicho anteriormente que era imposible realizar hasta que no estuviesen los Presupuestos. Y cuando le ha interesado ha llevado a cabo esa equiparación.

¿Qué causa-efecto ve el PP en las manifestaciones del 8-M con la posterior expansión del virus?

Absoluta. Pero no lo dice el PP, lo dicen los científicos. Hemos conocido muchas pruebas. La propia vicepresidenta Carmen Calvo reconoció que desde mucho tiempo antes se sabía que teníamos la pandemia encima. No hicieron nada por evitar esa manifestación por puros intereses ideológicos mientras sí evitaron el congreso evangelista y algunas otras concentraciones.

¿Qué acciones tomará el PP si se demuestra que aquel día el nivel de contagios se disparó?

El PP pregunta constantemente en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno dé explicaciones y llevaremos a cabo todas las medidas tanto parlamentarias como legales cuando llegue el momento.

¿Cómo vislumbra el futuro de España a medio plazo?

Ahora nos viene una tremenda crisis económica y volvemos a tener al peor Gobierno para gestionarla.

Es momento de dar a los españoles certidumbre y la única alternativa que tiene credibilidad es la del Partido Popular. Nosotros hemos presentado el Plan Activemos España con medidas en el ámbito sanitario, económico y jurídico realizadas por personas con gran experiencia y que evidencian que, como ya hemos hecho en otras ocasiones, el Partido Popular es el único capaz de crear empleo y reactivar la economía.

¿Le molesta que el Gobierno les diga que el PP es una copia de Vox?

El Gobierno pretende constantemente echar la culpa de todo al PP, y eso no se lo cree nadie.

¿Le parecieron correctas las manifestaciones que el pasado sábado organizó el partido de Santiago Abascal?

Somos el partido de la libertad y respetamos cualquier manifestación y concentración que se realicen de forma pacífica y que se celebren cumpliendo las medidas sanitarias exigidas.

Nosotros respetamos todas las manifestaciones, cosa que no hace el Gobierno de España, que ha criticado duramente las caceroladas que piden la dimisión de Sánchez y libertad mientras el mismo Gobierno da la callada por respuesta ante las concentraciones de radicales del entorno de Herri Batasuna pidiendo la liberación de un asesino, como se han realizado numerosos días en Navarra y en País Vasco.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha conseguido el consenso de todo el arco parlamentario para cerrar una mesa para reconstruir Madrid. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que no pactaría nunca con el partido que lleva a España a la ruina. ¿Usted es partidaria o no de cerrar consensos con el PSOE?

El Partido Socialista ya ha elegido y ha elegido reconstruir España de la mano de los que quieren romperla: Bildu y los independentistas.

¿Para qué cree que servirá la Comisión de Reconstrucción del Congreso?

Sánchez no va a tener ningún interés en que se analice la pésima gestión que han realizado durante la crisis sanitaria.

¿Cree que los ciudadanos entienden la elevada crispación que se respira en el Parlamento con 30.000 muertos por Covid?

Las encuestas nos dicen que la mayoría de españoles está totalmente en desacuerdo con la gestión de Sánchez. Lo vemos también en las calles, que hay un gran descontento entre la gente y no lo oculta. Ya se pide masivamente su dimisión.