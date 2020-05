Iglesias ve "injusta" la cárcel para los Jordis y avala estudiar un indulto

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias , ha considerado este jueves "enormemente injusto" que el exlíder de la ANCy el presidente de Òmnium Cultural,, estén en la cárcel, y se ha mostrado partidario de estudiar las peticiones de indulto que lleguen.Preguntado en una entrevista en Catalunya Ràdio por las peticiones de libertad para Sànchez y Cuixart, condenados a prisión por el Tribunal Supremo por su papel en el 'procés', Iglesias ha remarcado que"Voy a defender no solamente el diálogo, sino que se dé un salida lo antes posible a algo que me parece enormemente injusto. Soy consciente de que están en la cárcel porque los jueces así lo han decidido y queaunque no te guste una sentencia o te parezca injusta", ha afirmado.Ante esta situación, Iglesias ha defendido "explorar mecanismos que permitan, en el marco de la legalidad, tratar de corregir una situación que es injusta".Si hay solicitudes de indulto, ha señalado,".Iglesias ha mandado "un abrazo a Jordi Cuixart y a todas las personas que están presas", y ha asegurado: "No los quiero ver en la cárcel, los quiero ver en una mesa de diálogo, en las instituciones, haciendo política".Aunque con ellos no esté "de acuerdo en muchas cosas", ha dicho, "lo bueno de las democracias es que hay mecanismos para que los desacuerdos se puedan expresar de manera civilizada y sensata".