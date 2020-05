Lastra se encara con la bancada del PP: "¿Me estás amenazando, Echániz, me estás amenazando?"

Adriana Lastra volvió a ejercer de azote de la oposición. "Lo hacen siempre que gobierna la izquierda", y por eso "no les pediré que no se manifiesten, sólo sean conscientes de las consecuencias, porque no hay nada más importante que la salud de los españoles... ¿para ustedes? Parece que hay algo más importante, señor Casado".

La portavoz del PSOE, que puso en valor el éxito del estado de alarma de Gobierno "salvando vidas" y como imponderable la pandemia, echó sobre el PP de Casado, y de "su icono", Isabel Díaz Ayuso, la responsabilidad de "un tercio de los casos de coronavirus en España" y de alentar "actitudes peligrosas que desprecian el esfuerzo de meses" de todos los españoles.

Todo el vinagre de Lastra escoció en la bancada popular. "¿Se van a hacer ustedes responsables de los muertos si se levanta el estado de alarma?", preguntó con toda la intención.

Lastra: "¿Me estás amenazando? Echániz, ¿me has amenazado?"

Y como en este Congreso diezmado las broncas son casi imposibles, la indignación de un diputado al que se le va el grito de la boca ya no se esconde entre rumores crecientes de sus correligionarios. Algo que supo aprovechar muy bien la política socialista: "¡¿Me estás amenazando, Echániz, me estás amenazando?!", espetó mentón en alto la portavoz del PSOE al diputado del PP, que se revolvía en su escaño.

Lastra calificó de peligro para la democracia a la presidenta de la Comunidad de Madrid "Y a sus socios de la extrema derecha". Y así le pidió a Casado que la desautorice, porque si no, tendría que incluirlos en la acusación con la que había empezado esa parte de su intervención: "Ustedes descalifican nuestra democracia, llamándola dictadura".

Obviando al resto de grupos de la Cámara, desde sus socios de Unidas Podemos hasta Compromís, pasando por Bildu y Vox, Lastra sólo habló para el PP. Y responsabilizó a los populares de todos los posibles noes que haya en la votación. La decisión, para Lastra, es "no sacrificar la prudencia en el altar de los intereses partidistas".

Un curioso argumento. La ideología conservadora de Casado no parece la única motivación para el no este miércoles. Lastra olvidó todo esto sin reparar con en que se habían anunciado ya rechazos a la quinta prórroga de la excepcionalidad de grupos tan dispares que incluyen desde la derecha extrema de Vox hasta la izquierda antisistema de la CUP.