La popularidad de Margarita Robles se dispara: primer notable en décadas a un ministro

La popularidad de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha disparado durante la crisis del coronavirus. Robles se ha convertido en el miembro del Gobierno mejor valorado en la historia de la Democracia, alcanzando un 7,2 de nota media en la valoración de los españoles. Una marca jamás alcanzada por cualquier otro ministro de ninguno de los Ejecutivos, según la serie del CIS, iniciada en 1979.

La participación de los tres cuerpos del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la "operación Balmis", que es como bautizó el Jemad su misión durante la vigencia del estado de alarma ha jugado a su favor. Pero, sin duda, también sus intervenciones públicas, en las que siempre ha mostrado un talante moderado, huyendo de las polémicas políticas, lo que le ha valido el elogio de simpatizantes de todas las ideologías.

Según la encuesta elaborada por SoioMétrica para EL ESPAÑOL, Margarita Robles no sólo es la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez con mejor valoración, sino que es la única que alcanza una calificación equivalente al Notable. Margarita Robles (León, 1956), es magistrada de carrera y ha sido miembro del Tribunal Supremo, donde ejerció como titular durante 12 años (de 2004 a 2016), vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, de 2008 a 2013), secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González (1994-1996), y ocupa la cartera de Defensa desde el 7 de junio de 2018.

Margarita Robles durante la clausura de la morgue del Palacio de Hielo. EFE

De hecho llegó a hacerse cargo del departamento de Asuntos Exteriores tras la salida de Josep Borrell a la Comisón Europea, en noviembre de 2019, hasta la formación del Ejecutivo de coalición, en enero de este año.

Quizás el día que terminó de ganarse a la opinión pública fue el pasado miércoles, en la clausura de la morgue improvisada en el Palacio de Hielo de Madrid. Con los pies en la gélida pista que había guardado los cadáveres de cientos de ciudadanos fallecidos por el Covid-19, alzó la voz. "Lo único que puedo decir, ya sé que no es un consuelo, es que quienes han estado en este Palacio, estos hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. No les hemos podido salvar la vida pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UME, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos".

Pero es que los datos que arroja la encuesta de SocioMétrica su histórica nota de 7,2 no se puede atribuir sólo a sus méritos y a la tradicional popularidad que alcanzan los ministros de Defensa. Según el histórico del Centro de Investigaciones Sociológicas, los titulares de su departamento son los cuartos en popularidad, nunca por debajo del 4,5, justo por detrás de Exteriores, Economía e Interior.

Marlaska: 3,9

Y ahí viene la comparación con el otro responsable de cuerpos uniformados en esta crisis del coronavirus, Fernando Grande-Marlaska.

Porque siguiendo esas dos argumentaciones -los uniformados contra el virus y la valoración histórica-, no se entendería que el ministro del Interior alcance poco más de la mitad de la valoración de Robles: Marlaska sólo obtiene un 3,9 de nota media en las preferencias de los españoles. Y eso que bajo su mando están la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos de las instituciones con más prestigio entre la población.

Los titulares de Interior suelen ser los mejor calificados por los españoles, según la serie histórica del CIS, en la que son los únicos que casi siempre aprueban. Su intervalo medio nunca baja del 4,9 y en su horquilla alta llega al 5,2.

Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska (izda), Transportes, José Luis Ábalos (dcha), Defensa, Margarita Robles, y Sanidad, Salvador Illa. Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Además, juntos -Ejército, policías y agentes de la Benemérita- han desinfectado grandes instalaciones como puertos y aeropuertos. De la mano, en las patrullas conjuntas que se incluyeron en las órdenes ministeriales emitidas por Marlaska y Robles, han velado por la seguridad y el cumplimiento de las restricciones a la movilidad decretadas el pasado 14 de marzo. Unos y otros han participado del traslado de pacientes a hospitales de campaña y de cadáveres a las morgues de emergencia habilitadas...

Ante los medios

Los dos, Robles y Marlaska, fueron quienes en al menos dos ruedas de prensa tuvieron que responder la semana pasada a la polémica desatada por las palabras del general Santiago de la Guardia Civil. El número dos del cuerpo aseguró públicamente y en Moncloa que una de las misiones de sus servicios de Información era "mitigar las críticas a la gestión del Gobierno" en la crisis del Covid-19.

El segundo jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago Marín. Moncloa / JM Cuadrado

Ambos, el titular de Interior y la de Defensa, son juristas de prestigio y conocen la protección expresa del derecho a la información y a la libertad de expresión recogidos en la Constitución, pero las explicaciones de uno y otro distaron mucho.

Marlaska atribuyó las declaraciones a un "lapsus" y criticó a la oposición por "usar a la Guardia Civil" para atribuir "una actividad ilícita al Gobierno" y para "llegar hasta el ministro". Robles no entró en la batalla política y se limitó a remarcar que la lucha de los uniformados contra la desinformación y los bulos se hace "con el escrupuloso respeto a la Carta Magna".

Top-10 histórico

Lo cierto es que sí ha habido un miembro del Gobierno que en una ocasión logró una nota mejor que la de Margarita Robles, pero no era ministro. Fue el presidente del Gobierno Felipe González en su primera etapa. Concretamente, en las tres primeras oleadas del CIS nada más llegar a la Moncloa, en 1983. Fue puntuado dos veces con un 7,3 y una vez con un 7,4.

González, rara avis, se mantuvo siempre en un aprobado bastante holgado hasta la encuesta final de 1993, justo después de su última victoria electoral. En aquella época se e acumularon los escándalos: a la publicación de las revelaciones de Amedo y Domínguez sobre los GAL se unió la huida de Luis Roldán, director de la Guardia Civil, con un currículum falsificado y acusado de múltiples delitos; la investigación del caso Filesa sobre la financiación ilegal del PSOE; los juicios contra el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el de Juan Guerra (1995), hermano del que había sido su mano derecha y vicepresidente...

Felipe González, presidente, y Fernando Moran, ministro de Exteriores, firman en 1985 el tratado de adhesión de España a la CEE.

Pero entre los ministros ninguno ha llegado jamás a alcanzar el 7 de nota máxima en toda la democracia, según el CIS. En el top-10 hay seis del PSOE y cuatro del PP. Y el podio lo ocupan dos políticos socialistas y uno popular: los primeros, titulares de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez (6,78) y Fernando Morán (6,69); el tercero, del Interior y del PP, Jaime Mayor Oreja (6,34).

Por encima del 6 como calificación máxima aparecen el ex titular de Economía Pedro Solbes (6,25), que ocupó la cartera con González y con Zapatero; y el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos (6,11).

El ministro Juan Alberto Belloch, junto a sus secretarias de Estado de Interior, Margarita Robles, y de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega.

Los cinco siguientes, siempre por encima del aprobado, son la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, con un 5,92 (PSOE); el exvicepresidente económico del PP Rodrigo Rato (5,86); el que fue titular de Defensa del PP Federico Trillo (5,73); la exministra de Fomento socialista Magdalena Álvarez (5,69); y el popular Mariano Rajoy (5,63).

La nota del expresidente la alcanzó en el años 2000, como ministro de la Presidencia y portavoz. En su etapa como jefe del Gobierno (2011-2018), Rajoy jamás llegó a aprobar. Su mejor calificación fue un 4,6 al llegar al cargo con una amplísima mayoría absoluta pero con un país hundido en la crisis y a punto de tener que acudir al rescate europeo.

Ficha técnica

Se han realizado 1.200 encuestas a través de multiplataforma online, entre los días 21 y 24 de abril, calibradas para el total nacional por sexo, edad, provincia, rural/urbano y situación laboral. Posteriormente, se han ponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3%.