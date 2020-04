García Egea contra Sánchez: "Mientras la propaganda no cesa, las mascarillas no llegan"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez porque "mientras la propaganda no cesa, las mascarillas no llegan". Así lo ha señalado el número dos de Pablo Casado en una comparecencia en Génova tras una videoconferencia con los presidentes regionales del PP.

Tras enviar "un mensaje de ánimo a los enfermos, enfermeros, médicos, auxiliares, limpiadores y servicios esenciales para mantenernos en casa", el dirigente popular ha arremetido contra la gestión de Sánchez porque "los más de 20.000 fallecidos" por coronavirus merecen "respeto y luto".

"Esto es una emergencia nacional", ha añadido, asegurando que España es "el país con mayor personal sanitario". "Hay 29.000 profesionales sanitarios afectados en toda España, el 16% del total, y esa cifra, elevada, seguirá aumentando si el Gobierno no actúa".

¿Cómo? Repartiendo protección sanitaria. "Pero no mascarillas que después haya que devolver porque no cumplen los criterios necesarios", ha censurado García Egea, en referencia a la retirada de mascarillas que ordenó Sanidad a las comunidades autónomas después de detetar que no cumplían con la normativa europea. "Ponen en peligro a todos los sanitarios. Es un escándalo que se suma al de los test falsos", ha proseguido.

En este sentido, ha pedido a Sánchez que tome nota del doctor Fernando Simón y del ministro Pedro Duque, que este sábado han comparecido telemáticamente junto a niños para explicarles aspectos básicos del coronavirus, para que el presidente del Gobierno haga lo propio y "enseñe a los niños cómo comprar mascarillas". "Eso sí que sería útil", ha zanjado.

"Vale de errores y chapuzas", ha dicho. "Pido al Gobierno que gestione esta crisis con seriedad", porque "a pesar del bombardeo de ruedas de prensa, vivimos en una desinformación perpetua".