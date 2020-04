Medios progresistas de medio mundo señalan a Sánchez: "Tuvo la ventaja de ver a Italia, pero vaciló"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurría en el último pleno del Congreso a “cabeceras prestigiosas como el Financial Times” para criticar la falta de unidad política que, según el rotativo, solo se observa en España en esta hora grave de la pandemia de la Covid-19.

Este análisis de la realidad española le servía al presidente para reprochar al PP su poca disposición a tender puentes con su Ejecutivo, pero no es el único análisis que han publicado medios internacionales para informar sobre la gestión del Gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria.

Algunas de las informaciones publicadas en los últimos días proceden de medios de referencia en todo el mundo y, lejos del rol que juegan en España algunas cabeceras y cadenas de signo progresista, desde el The New York Times a Bloomberg han mantenido una visión crítica con algunas de las decisiones de Sánchez pese a compartir también una orientación progresista.

La última en subirse a la ola de estas críticas ha sido la agencia económica fundada por Michael Bloomberg -excandidato demócrata a la Casa Blanca-, que sostenía en su canal de televisión que España tenía "la ventaja del tiempo, pero vaciló”, en referencia a los precedentes en Italia y otros lugares.

El 'New York Times' sobre la crisis del virus en España. E.E.

“Aunque Italia debería haber adoptado medidas antes, sus políticos pueden argumentar que fueron los primeros en Europa a afrontar un reto sin precedentes. El Gobierno español, en cambio, tenía la ventaja del tiempo, pero vaciló, y dejó que concentraciones masivas, como manifestaciones y partidos de fútbol, se celebraran hasta 26 días después de la primera muerte de Covid-19".

Mejor Grecia que España

En su documental emitido en Estados Unidos explicaban cómo "el Gobierno griego impuso severas medidas de distanciamiento social en un estadio muy anterior a la epidemia antes de otros países del sur de Europa”, y aseguraba que esta celeridad en la actuación les ha ayudado “a evitar la trágica crisis asistencial que sufren los estados más ricos".

Pero, por si esto fuera poco, un artículo de opinión publicado en el diario del mismo grupo y escrito por Ferdinando Giugliano señalaba directamente al presidente español de “imprudente” por “permitir una manifestación en Madrid en el día internacional de la mujer” y que si hubiera reaccionado antes se “podrían haber salvado miles de vidas”.

El columnista italiano también tenía duras palabras por el PP por “oportunista” al no apoyar un confinamiento “más estricto”, así como contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por intentar “explotar la emergencia sanitaria para impulsar su agenda radical de nacionalizaciones”.

“Sanitarios kamikazes”

Por su parte, el The New York Times hablaba de “sanitario kamikazes” por la carencia de equipos de protección para el personal médico. El corresponsal en España del periódico progresista estadounidense también recordaba cómo las autoridades españolas, cuando a finales de enero apareció el primer paciente afectado por el virus e “incluso cuando surgieron más casos”, seguía manteniendo el discurso de que el coronavirus “estaba siendo importado”.

El principal rotativo de izquierdas en Italia, La Repubblica, hacía mención a “la tragedia en las residencias de ancianos” y cómo España ha superado a Italia en el número de contagios (“siendo uno de los terrenos más fértiles para la difusión del virus”), además de tener una “tasa muy alta de infección entre médicos y enfermeras". “El país ha alcanzado números récord en la propagación de la pandemia”, concluía.

El diario italiano 'La Repubblica' sobre la crisis en España. E.E.

Dos días después del 8 de marzo, el diario francés Le Monde afirmaba que “España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia”. Antes de la manifestación del Día de la Mujer Francia y Alemania ya habían prohibido las concentraciones de más de mil personas. En España, en cambio, se permitieron partidos de fútbol y actos de índole político y cultural.

El semanario económico más importante junto a The Economist, el alemán Der Spiegel, reflejaba como “el turismo es el alma de España” y que la demora en la reacción del Gobierno español, además de estar “paralizando la vida pública”, frena la “industria del turismo”.

Der Spiegel también tuvo en cuenta el papel del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y su posición de no impedir la manifestación: "Hace una semana más de 100.000 hombres y mujeres se manifestaron en Madrid. Fernando Simón, el comisionado de epidemias del Gobierno español, no aconsejó no participar en la manifestación. Los manifestantes iban muy juntos. Dos ministras y la mujer del presidente, Begoña Gómez, encabezaron la marcha, y las tres ahora están enfermas con coronavirus".

El rotativo británico 'The Guardian' sobre España. E.E.

En esta lista de medios progresistas y críticos con la gestión española de la crisis sanitaria también se unió el The Guardian, con un artículo con un titular muy explícito: “¿Cómo respondió tan mal España?”.

La información del rotativo británico coincide con otras cabeceras en el hecho de que nuestro país partía con ventaja que no supo aprovechar: “España vio lo que sucedió en Irán e Italia y, sin embargo, superó el número de muertos de China en uno de los momentos más oscuros de la historia española reciente”.