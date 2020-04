El Gobierno estudiará dejar salir con niños y hacer ejercicio según los datos de los próximos días

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Gobierno está estudiando medidas como salir a hacer deporte o sacar a los niños durante unas horas al día.

"Son escenarios que se estudian pero están en fase preliminar", ha afirmado Illa en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso.

"Son medidas que estamos estudiando. No me estoy comprometiendo a que se puedan llevar a práctica. Hay medidas de este tipo que hay que tomar en consideración. Hay que considerar en función de cómo evolucione la epidemia esta semana y la que viene en función de los datos que vamos teniendo", ha afirmado el titular de Sanidad en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

"Es una decisión difícil de tomar", ha añadido Illa, en referencia a que la crisis sanitaria "vuelva a rebrotar". Por ello, pide "hacer un esfuerzo más" porque todavía quedan por delante "semanas duras".

Vacuna contra el virus

"Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay dato bueno, pero permítanme un atisbo de esperanza: los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que hemos llegado a la fase de estabilización", ha asegurado el ministro.

No obstante, el ministro también ha hablado de las "incertezas" que tienen los expertos sobre la evolución del patógeno en entornos de más temperatura o de "sequedad", que parecen más favorables para contener la propagación de virus, pero ha querido mostrar prudencia en las posibilidades de recuperar la "normalidad" en un corto periodo de tiempo.

"Esto no va tener un día en el que inició y un día en el que concluyó. Va a ser un proceso. Habrá un periodo de transición. ¿Se puede descartar un nuevo brote? No. Esto dependerá de los avances que haya en materia de terapias y de vacunas. Pero no se puede descartar un nuevo brote", ha abundado ya en el turno de preguntas de la comisión.

Según el titular de Sanidad, hay que "descartar la idea de que habrá un día que volveremos de golpe a la normalidad" del mismo modo que ha pedido renunciar a la idea de que una vez recuperemos el estilo de vida de antes del confinamiento "ya nunca más volveremos a preocuparnos de este virus".

Illa ha explicado que la pandemia tiene tres fases, y que la última, la de "erradicación del virus", solo se dará cuando se comercialice la vacuna. "La erradicación del virus es del virus y tardará todavía un tiempo".

"Semanas difíciles"

Illa ha asegurado que empezamos la fase de "ralentización" del contagio pero que por "la propia dinámica de la epidemia la necesidad de camas de UCI lleva un retraso respecto a la notificación".

"Las largas estancias en estas unidades produce un efecto de acumulación de pacientes por lo que todavía quedan semanas difíciles para nuestro sistema sanitario, ha agregado.

El ministro también ha apuntado que las autoridades sanitarias han preparado dispositivos de traslado de pacientes en UCI desde Comunidades Autónomas con una capacidad limitada debido al gran número de ingresos hacia otras que tienen sus unidades de cuidados intensivos más despejadas. Sin embargo, ha puntualizado que "de momento no hacen falta".



Illa no ha "descartado nada" en relación al traslado, y ha agradecido "mucho" a las autonomías que en los últimos días se han ofrecido a recibir pacientes de otros lugares al tener un nivel de capacidad en las UCI que les posibilita la atención de más personas.