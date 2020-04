Illa admite la saturación de las UCI de Madrid: "Otros pacientes ocuparon las camas liberadas ayer"

Un día más, Salvador Illa ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de las labores del Gobierno contra la pandemia del coronavirus. Esta vez lo ha hecho acompañado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que debía explicar las medidas que adoptó este martes el Gobierno en lo referente a los créditos al consumo y la prohibición de la publicidad del juego online.

Este miércoles, la cifra de ingresados en UCI en Madrid dados a conocer oficialmente este miércoles es exactamente igual al del martes. El ministro Illa ha explicado que los mismos pacientes que "salieron recuperados", sumados a los que "desgraciadamente fallecieron", dejaron "camas libres que fueron ocupadas por otros pacientes". Una manera de explicar, sin decirlo, que las Unidades de Cuidados Intensivos de Madrid están saturadas.

Y es que tal como informaba este martes EL ESPAÑOL, en la Comuniadd de Madrid ya ocurre que enfermos de 70 años mueren en planta porque no tienen sitio en las UCI. Las Unidades de Cuidados Intensivos eligen a pacientes más jóvenes frente a los más mayores por sus pocas posibilidades de sobrevivir a la intubación. Ya alertaron los profesionales sanitarios, de que la situación es agónica por el colapso en las UCI y la falta de respiradores.

Illa ha negado que pueda ser verdad la información de que la Generalitat ha dado orden de no ingresar en UCI a los pacientes de Covid-19 con más de 80 años, como informaba este periódico. "Por lo que me consta, las decisiones terapéuticas se toman en cuenta según los criterios clínicos", ha tratado de explicar, "que no tienen en cuenta la edad, sino las condiciones clínicas de cada paciente".

No hay más test

Los test rápidos ya han llegado, y "se están validando", ha repetido Illa como hace cinco días. Y como en las tres últimas comparecencias, desde hace nueve días insiste en la misma cifra "de 15.000 a 20.000 pruebas diarias". Para el titular de Sanidad, "estamos en la franja más alta de los países de nuestro entorno", lo que "es imprescindible para luchar correctamente contra el virus".

Los test rápidos llegaron de China el pasado lunes, en un avión de las Fuerzas Armadas. "Cumplían con la normativa de la UE, pero el Instituto Carlos III debe validarlos previamente". Y se están diseñando las instrucciones de uso de cada tipo de test.

El titular de Sanidad ha advertido de que esta semana, "una vez más", es una semana dura. Y que "seguimos buscando doblegar el pico". Lo cierto es que cuando compareció el lunes pasado anunció que estábamos "cerca" de la punta más alta de la curva, y que ésta llegaría "a finales de la semana o a inicios de la que viene", que es ésta. Y, sin embargo, este miércoles se ha batido el récord de muertes diarias por Covid-19, con 864 fallecidos en 24 horas. Además, se han superado los 100.000 casos de infectados.

Illa ha destacado, para apoyar su argumento, que "cuando se decretó el estado de alarma, la tasa de crecimiento de nuevos casos era de hasta el 25%, y la semana pasada, con las medidas de confinamiento pasamos al 15%". Según las cifras oficiales, "ahora, este miércoles ha sido del 8%", ha dicho. "Y eso demuestra, con cautela, que se está ralentizando el proceso de crecimiento de contagios".

Otro dato aportado ha sido del de los nuevos ingresos en las Unidades de Cudiados Intensivos (UCI), que tanto preocupan al Ejecutivo, y cuya saturación ya se ha alcanzado en al menos seis comunidades autónomas, tal como reveló Fernando Simón el pasado fin de semana. "También las tasas de nuevos casos en UCI se frenan", ha apuntado Illa, "ayer crecíamos a un 7% y hoy ha sido al 4%".

Clases sociales en cuarentena

Garzón, por su parte, ha explicado que se haya prohibido "cualquier soporte publicitario, menos una franja horaria en la televisión" de la publicidad del juego online. "Son problemas patológicos, y la salud pública es necesario en esta fase de confinamiento".

Para el ministro de Consumo, "el confinamiento afecta distinto según clases sociales", razón por la que admite que las medidas están siendo tomadas con ese sesgo "para proteger a las personas más vulnerables".

Garzón ha justificado que en España -al contrario que en Italia y Francia- no se permita salir a pasear con "los niños y las niñas". Según el titular de Consumo, "es necesario para proteger a nuestra sociedad, pero este Gobierno es sensible y estamos pendientes de que podamos cambiar estas condiciones".