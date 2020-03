Así es César, el nuevo Iglesias del escrache en la 'Complu': "Podemos es una herramienta del sistema"

Es inevitable el paralelismo. César Fernández lo sabe: lo que él le hizo a Pablo Iglesias el miércoles pasado en la Facultad de Políticas de la UCM, en Somosaguas, es muy parecido a lo que el hoy vicepresidente instigó entre los alumnos hace diez años pero contra Rosa Díez, la entonces líder de UPyD.

Hay algunas diferencias. La primera, que el escrache esta vez se llevó sin violencia. Las Juventudes del Frente Obrero se limitaron a interrumpir al secretario general de Podemos, a increparle y a desear que caiga el sistema capitalista, con el partido morado incluido.

"Es que sólo queríamos venir a decirle las cosas claras, que la gente está hasta los cojones de ellos porque no transforman nada, porque son parte del sistema, una herramienta para perpetuar el gobierno de los empresarios", explica César a este periódico.

La otra diferencia es que Iglesias, ya sentado y con el discurso empezado -no como Díez, que ni pudo decir esta boca es mía-, pidió para ellos un micrófono: "Lo democrático es escuharos", alentó desde el escenario del salón de actos de su Facultad.

"Ya, pero lo hizo para lavarse la cara. Si no llega a haber tanta gente ni cámaras delante, habría pasado de nosotros... la prueba es que no nos dieron micro, que nos acabó echando la seguridad y que no nos han llamado desde aquel día para que le expliquemos lo que pensamos", asegura César.

Escrache a Iglesias en la Complutense

El "escrache al escrachador", se ha titulado. Iglesias recibe una dosis de su propio "jarabe democrático", se ha tuiteado. ¿Es que ahora que están en el Gobierno los morados se han aburguesado? "No... nosotros nunca hemos creído en ellos, simplemente ofrecen el camino fácil para que todos los que nos queremos organizar acabemos uniéndonos a ellos, es lo que hace la socialdemocracia de siempre, la izquierda del sistema". Y César, ni estrenada la veintena, mira atrás, un siglo atrás. "La verdadera democracia no es votar cada cuatro años, sino que el poder esté en manos del obrero". ¿Como los soviets? "Eso es".

Un FP, líder universitario

Si el Frente Obrero cree en la lucha de clases, "evidentemente", y en dar el poder a los de abajo, César es prueba de ello. Hoy está estudiando para acceder a un grado superior de FP, pero fue encargado por los universitarios miembros del partido para que llevara la voz cantante.

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos, el día de su escrache. ADP

"La acción se decidió de urgencia, por la dirección del Frente Obrero, y me llamaron para que hablara yo". El año pasado, en otro escrache que la formación revolucionaria le hizo a Íñigo Errejón, César perdió un poco los nervios y saltó al estrellato interno: "Es que me cabreé, y esta vez me eligieron para decirle las cosas claras a Iglesias".

¿Y cómo funciona el Frente Obrero, qué es lo que quiere? "Nosotros no somos asamblearios, como ellos, no", explica César a EL ESPAÑOL a las puertas de la facultad recién expulsado por los guardias, y unos días después por teléfono, ya con más calma.

"Sí hemos hecho una asamblea después, para explicar bien la acción", admite, "pero aquí nos movemos por la unidad de acción, basada en nuestros principios, y la supeditación de la minoría ante la mayoría". En otras palabras, la dictadura del proletariado, ¿no? "Si una mayoría decide que se va a hacer algo, el que no esté de acuerdo se tiene que someter a lo que se ha elegido previamente".

César Fernández y sus compañeros del Frente Obrero, siendo desalojados por la seguridad de la Facultad de Políticas de la UCM. ADP

César entiende que se le compare con aquel profe coletas que llevaba pendientes y la camisa de cuadros por fuera del pantalón. Hoy la estética revolucionaria, la suya, es más de sudadera con capucha y pelo rapado.

"Sí, su discurso entonces era parecido", admite, "pero se ha visto su degeneración, porque sólo habla de 'la casta', pero no habla prácticamente nada de la clase obrera".

¿Y ahora que con 18 años ya puedes votar y ser votado, serás el nuevo líder de la juventud obrera? "Nosotros hemos pensado en ir a las elecciones, pero no para prometer una transformación de la sociedad, como ellos, porque es mentira, su gobierno es el de los empresarios, eso no es marxismo".

Podemos desahucia

Los chavales que gritaron a Iglesias "¡fuera vendeobreros de la universidad!" este miércoles lo hacían "porque el poder no es salir un día en la tele", sino parar los desahucios. "Mira", explica a este periódico, "nosotros tenemos un compañero en Castellón, y la concejala de Vivienda le ha engañado y lo han echado de su casa... y la concejala es de Podemos".

¿Y a Juan Carlos Monedero, profesor de esa facultad, fundador de Podemos y amigo de Iglesias no se lo han dicho? "Claro que sí, le hicimos otro escrache en Castellón, precisamente por este caso, pero se fue, nos dio la espalda... ¿ves? No había cámaras y se largó".

Juan Carlos Monedero, increpando a los jóvenes del Frente Obrero que le hacían un escrache a Pablo Iglesias. ADP

Así que no es sólo que nunca creyeran en el partido morado, es que además tienen pruebas de que engañan a la clase obrera... o eso defiende César. "El poder no es ganar unas elecciones, es la capacidad que tú tienes para decidir", explica. "Es que ganar en las urnas no te da la capacidad para expropiar a los empresarios y a los bancos, eso se tiene que hacer a la fuerza... los empresarios no te van a regalar absolutamente nada".