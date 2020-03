Arrimadas contra la 'ley Irene': "Reformar el código penal no es redactar un 'whatsapp' con tus amigos"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha lamentado el “bochorno” del anteproyecto de ley de libertad sexual presentado esta semana por la ministra de Igualdad, Irene Montero. “El Gobierno tenía un plan de marketing que consistía en sacar cualquier cosa deprisa y corriendo antes del 8-M” -Día Internacional de la Mujer-, ha criticado la dirigente naranja.

Para Arrimadas, la conocida como ley del sólo sí es sí es una “chapuza jurídica”. “Una reforma del Código Penal no es una pancarta, no es redactar un whatsapp con tus amigos”, ha asegurado la diputada liberal en una entrevista en Espejo Público.

"No hay que tener prisa para presentar cualquier cosa antes del 8 de marzo. Me parece que esto no hace un favor al feminismo, hace un efecto contraproducente", ha añadido.

En este sentido, ha pedido "seriedad, calma" y que cualquier reforma sea fruto de "un trabajo jurídico y un consenso político importante", pues cree que hay "mucha gente" en España a favor de garantizar una "mayor protección para las mujeres y las niñas".

"Si este Gobierno quiere hacer una reforma sosegada para mejorar la normativa para proteger mejor a las mujeres, ahí estará Ciudadanos", ha subrayado la diputada. En cambio, no ve bien que se presente un anteproyecto "rápido y corriendo" que es "bloqueado incluso por miembros del propio Gobierno porque es una chapuza", en alusión a las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sobre el 8-M

Asimismo, Arrimadas ha señalado que Cs estará "como siempre" en la manifestación de este domingo. "Parece que es una manifestación de Podemos. Pero no se la ha inventado Podemos o el PSOE, sino que es una reivindicación a nivel mundial", ha manifestado.

"Nosotros creemos en la igualdad y en el feminismo, que no tiene nada que ver con el de Montero o Calvo", ha proseguido. "La lucha de la igualdad no hay que confundirla con el sectarismo del Gobierno de PSOE y Podemos".