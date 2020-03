El mapa del "nanay" de Arrimadas: Cs deja Baleares y Valencia fuera de los pactos con el PP

Los críticos de Ciudadanos acusan a Inés Arrimadas de permitir al PP la fagotización del partido bajo el disfraz de las coaliciones. Ella ya ha aclarado, literalmente, que "de eso nanay". La probable sucesora de Rivera circunscribe estas alianzas a las Comunidades donde existe "una amenaza nacionalista". Pero, ¿qué significa exactamente?

Hasta tres dirigentes de la Ejecutiva de Arrimadas cuentan a este diario que, a día de hoy, "no está sobre la mesa tender la mano a los populares en Valencia y Baleares", las dos únicas regiones con representación nacionalista que no han sido objeto de negociación.

El mapa del "nanay" que concibe Arrimadas limita las coaliciones a Navarra, País Vasco, Galicia y Cataluña. En estos dos primeros territorios ya existen. En la Xunta, Feijóo dijo "no". Y lo de la Generalitat "está por negociar".

"Faltan tres años para que lleguen las autonómicas de Valencia y Baleares... Es demasiado pronto para hacer futuribles, pero allí la situación es distinta", relata un alto cargo naranja a este periódico. ¿Por qué? "Las influencias nacionalistas en esas dos Comunidades no son abiertamente independentistas. El debate es más amplio, está menos sometido a la emergencia y es bueno que haya dos opciones distintas".

Tanto en Valencia como en Baleares, gobierna el PSOE con el apoyo de proyectos nacionalistas: "Siempre buscaremos espacios de colaboración con el PP para combatir esas ideas, veremos cómo evolucionan... Ojo, esa colaboración no tiene por qué desembocar en una coalición".

El parte de situación es ligeramente distinto cuando se pregunta a las direcciones del partido en dichas Comunidades. Entonces se percibe "una mayor preocupación", una cercanía más notable a esa "situación de emergencia" que obliga a Ciudadanos a abrirse a la alianza preelectoral.

La debilidad parlamentaria

Hasta el momento, los liberales sólo han unido su marca allá donde adolecen de una debilidad parlamentaria: en Navarra y País Vasco no tenían un solo diputado. Cataluña es la excepción que marca la regla, pero todavía no han comenzado las conversaciones con el PP al respecto.

Arrimadas concibe el experimento España Suma como el abrazo del oso pretendido por Pablo Casado y García Egea. Registraron la marca y lo filtraron a la prensa antes de hablar con Albert Rivera.

En plenas primarias, la jerezana combate para desmontar un mensaje deslizado por su adversario, Paco Igea: "Las coaliciones pretendidas son sólo el principio de la disolución de nuestra marca". Arrimadas, sobre el escenario, prometió este domingo a la militancia: "Nanay".

Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, las Castillas... Estas Comunidades ni siquiera admiten un debate en el seno de la formación naranja. "Escuchen estos aplausos, ¡Ciudadanos está vivo!", gritó Arrimadas en su arranque de primarias. Su idea pasa por resucitar el proyecto y emplear la coalición... sólo "en caso de emergencia".

"No lo hemos comentado... Pero estamos más en el 'no' que en el 'sí', por supuesto. En tres años pueden ocurrir muchas cosas, pero confiamos en que el PSOE recupere su sensatez. Si eso sucede, quizá la coalición no sea necesaria en ninguna parte. Iremos viendo", concluye otro dirigente de Ciudadanos.