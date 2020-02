Feijóo alaba a Alfonso Alonso, pide su regreso y destaca su "generosidad" con Cs en el País Vasco

El adiós de Alfonso Alonso de la política ha caído como un jarro de agua fría en algunos sectores del Partido Popular, entre ellos en Galicia. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree que es una figura que "necesitamos" y le tiende la mano para que regrese. "Me gustaría que volviera. Cada vez que tengo ocasión de pedirlo, lo intentaré", ha afirmado para añadir que siempre tendrá "las puertas abiertas" para él.

En una entrevista en la SER, Feijóo ha alabado a Alonso y su papel durante estos años en el País Vasco y ha reconocido su gran "generosidad" con Ciudadanos en el País Vasco. "No es fácil hacer coaliciones", ha afirmado, cerrando la puerta de nuevo a copiar esta fórmula en Galicia. "En el País Vasco, el PP es un partido minoritario de la Cámara. En Galicia acumula 3 victorias por mayoría absoluta. Las realidades son distintas", ha explicado.

Si bien Feijóo abre la puerta a incluir "algún miembro" de Ciudadanos en las listas del PP gallego de alguna de las cuatro provincias, exige a la formación naranja que se aclare y tenga un "mínimo de coherencia". "Cs en Galicia es un partido extraparlamentario. En la provincia de Lugo tiene cuatro concejales y cuando ha podido pactar lo ha hecho con nacionalistas y socialistas", ha criticado.

Sobre Vox, muy crítico con él llegando incluso a llamarle "nacionalista", considera que los de Santiago Abascal "han venido a Galicia para echarme". "Lo dicen ellos, no yo. Me han llamado hasta Jordi Feijóo", ha afirmado para pedir a los gallegos que si quieren que se queden "que no voten a Vox".