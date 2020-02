Espinosa (Vox) compara a Feijóo con Torra: "Es un nacionalista. Controla la educación y los medios"

Vox da el pistoletazo de salida para la precampaña electoral en Galicia. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, vaticina que su formación dará la sorpresa el próximo 5 de abril y ataca con dureza al PP, al que acusa de haber implementado el "nacionalismo" en Galicia comparándolo con el catalán e, incluso, el vasco.

En una entrevista en RNE, Espinosa de los Monteros asegura que el nacionalismo gallego "tiene las siglas del Partido Popular", olvidándose así del BNG, que sí defiende abiertamente el nacionalismo en esta comunidad. Considera, además, que el líder del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo es "nacionalista, no cabe duda" y "aglutina" este voto. "Él no lo niega. Lo llama galleguista y dice que es una comunidad que es una nación sin estado", ha explicado. Denuncia, además, que Feijóo ha borrado "las siglas" del PP de la campaña electoral. "Casi ni se ven", ha dicho.

El dirigente de Vox denuncia que Feijóo ha convertido Galicia en una "comunidad nacionalista" en la que "no se puede ir a la Administración si no hablas gallego", no se ve "ni un solo cartel" en castellano en las autopistas y el gallego se ha convertido en "lengua vehicular" en los colegios. "Ha tomado hasta el control de la educación y los medios", denuncia Espinosa de los Monteros, que ha insistido en comparar el nacionalismo gallego con el catalán.

Acerca de las encuestas que vaticinan que Vox no entrará en el Parlamento gallego, Espinosa de los Monteros está convencido de que los resultados "van a ser un poco distintos". "Tenemos una visión distinta de lo que va a pasar en Galicia o en el País Vasco. No hacemos encuestas", deja muy claro.

Denuncia el "teatro" entre Sánchez y Casado

El portavoz de Vox en el Congreso también ha denunciado el "teatro" que hicieron este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en la reunión que mantuvieron en La Moncloa. "Están más cerca de lo que les gusta escenificar", afirma.

Y ha ido a más, ya que cree que PSOE y PP "llegarán a acuerdos para todo aquello que les interese a ellos" y lo harán con total "facilidad". "Lo hemos visto los que estamos en el Congreso para crear puestos en comisiones, subcomisiones o para dejarnos fuera de la Mesa", ha denunciado.

A su juicio, este cercanía entre ambos partidos va a llevar a que PSOE y PP vendan "como un triunfo" un acuerdo en el Pacto de Toledo, que este mismo martes echa a andar con una primera reunión de los grupos en el Congreso. "Se van a poner de acuerdo y van a vender lo que es en realidad un truco contable", ha argumentado.

En este contexto, el portavoz parlamentario ha sostenido que, con tres elecciones autonómicas en el horizonte, PSOE y PP continuarán mostrando sus diferencias para luego "alcanzar" acuerdos "cuando pasen" las citas electorales.

Así, Espinosa de los Monteros ha reconocido que la configuración actual de la Cámara Baja, en la que hay "diputados que hace un año no estaban en sus puestos", dificulta la capacidad para llegar a consensos. "Entendemos que en el pasado había cauces para la convivencia, políticos con otra visión. La Cámara actual está formada por gente que quizás no son herederos de esa tradición de encontrar espacios de diálogo", ha opinado.