Alfonso Alonso mantendrá las siglas del PP en su coalición con Cs: "Son las de Gregorio Ordóñez"

El Partido Popular y Ciudadanos alcanzaron este miércoles un "principio de acuerdo" para concurrir juntos en coalición a las elecciones en el País Vasco del próximo 5 de abril. El candidato a lehendakari será el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha descartado acudir a las urnas bajo la marca de Mejor Unidos que propone Ciudadanos.

En una entrevista en RNE, Alonso ha explicado que en la papeleta irán las siglas del Partido Popular rechazando la fórmula de coalición que propuso Inés Arrimadas y que Cs ya ha registrado. "Me gustan la siglas del PP. Bajo estas siglas ha militado Gregorio Ordóñez", ha explicado. "A ver si podemos mantenerlas y que queden muy bien reflejadas", ha continuado para añadir que en la papeleta también aparecerá la de la formación naranja. "Mejor PP y Cs en la papeleta. Es más claro para la gente", ha aclarado.

Sobre la configuración de listas, cuyo plazo termina este viernes, Alonso no ha develado ningún nombre, aunque sí ha cerrado la puerta al regreso a la política de Borja Sémper y de la fundadora de UPyD, Rosa Díez. Sobre la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, cuyo nombre ha sonado con fuerza en las últimas semanas, Alonso ha sido claro. "Está en Bruselas y no tiene intención de irse de allí", ha dicho. "No quiero hablar de listas, es irresponsable por mi parte", ha sentenciado.