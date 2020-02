La izquierda pide que se retire el anuncio de un teléfono a favor del "pin parental" en Madrid

La organización ultracatólica HazteOír publicita en 150 marquesinas de autobuses interurbanos en varios puntos de la región para publicitar un teléfono de atención a "víctimas de adoctrinamiento de género".

Según ha explicado la organización en un comunicado, estos espacios publicitarios se localizan en la capital, Getafe, Rivas Vaciamadrid o Leganés e instan a que los padres "cuenten los casos de adoctrinamiento de género que se produzcan en las escuelas".

"Hay familias de la Comunidad de Madrid, y de otras partes de España, que están sufriendo porque los activistas LGTBI y de género se están introduciendo en las aulas para ideologizar o realizar actividades con los menores", han deslizado desde HazteOír, quienes han denunciado que los padres están "desamparados" porque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no quiera aplicar el 'pin parental'.

Defensa de Garrido

Preguntado por la campaña, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la ha justificado afirmando que "tienen libertad de expresión y tienen derecho a poner esa publicidad".

"A mí ni me gusta HazteOír ni me gusta nada de lo que dice HazteOír, pero en este país afortunadamente existe la libertad de expresión y mientras no contravenga la normativa, la legalidad, pues por supuesto pueden incluir su publicidad donde crean oportuno", ha dicho Garrido este miércoles en declaraciones a los medios.

Tras explicar que de la publicidad del Consorcio Regional de Transportes se encarga una empresa que se dedica a la gestión de publicidad, ha señalado que "siempre que prevén que puede haber algún incidente hacen una consulta a Autocontrol, que en este caso informó favorablemente".

Críticas del PSOE

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha expuesto que no entiende cómo una institución pública como es la Comunidad de Madrid, "permite que se hable de adoctrinamiento de género en las aulas, en lugar de proteger y defender una sociedad igualitaria e informada".

Además, ha recordado que "el propio consejero de Transportes, de quien depende el Consorcio Regional, Ángel Garrido, aseguró en una entrevista este mismo mes que se ve que el pin parental es un pin neandertal", mostrando su rechazo precisamente a lo que se publicita en las marquesinas.

No es el primer encontronazo que tiene el colectivo con algunos de estos ayuntamientos. Así, a principios de mes la Policía Local de Leganés impidió a HazteOír el reparto de folletos sobre el 'pin parental' a las puertas del colegio público Miguel Hernández.

Por su parte, fuentes de la Consejería han explicado que la explotación publicitaria de las marquesinas de autobuses interurbano corre a cargo de una empresa adjudicataria que es la "responsable exclusiva de la aceptación y contratación de campañas".