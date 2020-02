Arrimadas: "Cs es más necesario que nunca para unir a PSOE y PP en País Vasco, Galicia y Cataluña"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, no quiere fusiones ni confluencias con el PP, como sugería este domingo Isabel Díaz Ayuso. No es ése su plan. La líder liberal apuesta por llegar a "acuerdos transversales y excepcionales" en "territorios y circunstancias excepcionales" como el País Vasco, Cataluña o Galicia, para "no perder ni un solo voto". En este sentido, ha abogado por "invitar a PP y PSOE" para lograr "ser la palanca de la esperanza en este país".

Así se ha pronunciado la portavoz de Cs en un encuentro con militantes y simpatizantes celebrado este domingo en Valencia, en el que ha acusado al presidente del Gobierno de "provocar más desigualdad entre los españoles".

Arrimadas ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "intentar dividir la sociedad entre 'progres' y 'fachas' y ha criticado que el jefe del Ejecutivo "hable con condenados", en referencia al 'president' de la Generalitat Quim Torra, "y se niegue a reunirse con los constitucionalistas".

En cuanto a la financiación, ha señalado que Sánchez "no va a abrir ese debate" ya que "quiere seguir premiando a los que se saltan las leyes y despreciando a los que pedimos igualdad". En este sentido, se ha preguntado "qué hará el president de la Generalitat, Ximo Puig".

Arrimadas ha defendido su proyecto en Ciudadanos como "más necesario que nunca", en una etapa marcada por el "refuerzo del partido". "No queremos un partido con método de baronías", ha señalado, al tiempo que ha defendido una oposición "de centro, sensata y moderada", la que según ella "necesita España".

Militantes

En esta línea, ha anunciado algunas de las medidas que propondrá en Ciudadanos, como la creación en la Ejecutiva de un área específica para "reforzar la participación de los militantes", la creación de una Oficina del Afiliado, la "mejora de los mecanismos de escucha" o la "puesta en valor de la participación sectorial".

Arrimadas se ha mostrado "convencida" de que en esta "nueva etapa", Cs "seguirá siendo alternativa de gobierno en España". Asimismo, ha recalcado que se trata de un momentos muy importante tanto para el partido como para España, aunque ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer".

La portavoz de Cs ha destacado la "labor importante" que Ciudadanos realiza en los Ayuntamientos y Comunidades.

Aguado, no a Ayuso

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha rechazado la idea de su jefa, la presidenta Ayuso (PP) sosteniendo que "algunos confunden el interés de sus partidos con el interés general" ante la posibilidad de una confluencia entre PP y Ciudadanos en Madrid.

Aguado ha hecho hincapié, en declaraciones a Europa Press, en que "la coalición en Madrid funciona porque un partido liberal y otro conservador han sido capaces de ponerse de acuerdo en un momento donde la sociedad lo está demandando".

Además, ha incidido en que "los partidos liberales tenemos la capacidad de llegar a acuerdos con conservadores y socialdemócratas". "Esa es nuestra gran fortaleza. Somos útiles", ha remarcado el dirigente regional.