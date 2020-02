Sánchez niega que hablara con Delcy Rodríguez: "La mentira se confunde con el periodismo"

Pedro Sánchez niega con rotundidad que mantuviera una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. "Es absolutamente falso", ha afirmado el presidente del Gobierno sobre la información que difundía este jueves el diario Abc. Según este periódico, Sánchez conversó "brevemente" con la número dos de Nicolás Maduro en la noche en la que mantuvo un encuentro con Jose Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas, que le recomendó no recibir a Juan Guaidó.

En su rueda de prensa tras la reunión con Quim Torra, Sánchez ha reiterado que esta conversación no se produjo: "El periodismo no se puede confundir con la mentira", ha lamentado. "Los ciudadanos tienen derecho a estar informados, y no a través de mentiras", y ha lamentado "honestamente" este episodio.

Además, Sánchez ha insistido que su posición sobre Venezuela no ha cambiado, y que sigue apostando por "celebrar cuanto antes elecciones libres y democráticas" para que "los propios venezolanos decidan su futuro"."Estamos donde siempre hemos estado, con la libertad y la democracia del pueblo venezolano", ha concluido.

Sánchez niega tajante la conversación con Delcy Rodríguez

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que aclare si habló personalmente con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante su estancia en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero, y le ha avisado de que, de haberlo hecho, habría "vulnerado directa y personalmente las sanciones" impuestas contra ella por la Unión Europea.

Así lo ha reclamado Casado durante su intervención ante el Grupo Popular que se ha reunido en el Congreso tras conocer la información publicada este jueves por el diario 'ABC'.