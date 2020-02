JxCAT hunde a ERC: les acusa de romper el Govern y desvela un pacto oculto con PSC y 'comunes'

La brecha en el independentismo se hace cada vez más honda. Las diferencias entre JxCAT y ERC sobre cómo abordar el diálogo con el Estado ha colocado a los republicanos en el disparadero. Y quien dispara es Laura Borràs, la portavoz de JxCAT en el Congreso de los Diputados y posible sustituta de Quim Torra como candidata a la Presidencia de la Generalitat. Borràs marca diferencias y acusa a ERC no solo de haber dinamitado desde dentro el Govern, sino de planear un "pacto a tres bandas" con PSC y los 'comunes' para gobernar en Cataluña.

En una entrevista en ElNacional.cat, Borràs asegura que existe un "compromiso" entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que se traduciría posteriormente en un tripartito tras las elecciones catalanas. "Si puede, ERC preferirá pactar con los 'comunes' y el PSC antes que con JxCAT", asegura.

"Han destruido la estabilidad de Cataluña"

La desconfianza hacia ERC es más que evidente, sobre todo después de que la Mesa del Parlament, con Roger Torrent al frente, diera luz verde a retirar el acta de diputado a JxCAT para evitar un delito de desobediencia y cumplir con los requerimientos del Tribunal Supremo y la JEC. Borràs les señala como responsables de la actual situación de Torra en el Parlament y su posible pérdida de la condición de president. Y ha ido a más, ya que considera que los republicanos han dinamitado la confianza del Govern por sus "movimientos tacticistas y partidistas" que han dado "estabilidad al Gobierno español" y "han destruido la estabilidad de Cataluña".

En esta línea, Borràs cree que es el mejor momento para ir a elecciones, en la que se escenificarán dos estrategias: la de "plantar cara" como ha hecho JxCAT y la de "persistir", como ha hecho ERC. "La última frontera de la democracia es la soberanía del Palament. Y una parte del independentismo no considera que eso debe seguir así", sentencia.

"No nos dejaremos robar la cartera por el PSOE"

También carga contra ERC por el pacto con el Gobierno de Sánchez para facilitar su investidura a cambio de una mesa de negociación. Un pacto, dice, que demuestra la "fe" que los de Junqueras tienen en los socialistas. "Y nosotros no la tenemos", continúa. Asegura que ERC no les ha involucrado en absoluto en la mesa de negociación y no confía en que lleven a esta el derecho de autodeterminación.

Sobre el encuentro entre Sánchez y Torra este jueves a las 12:00 horas en el Palau, Borràs reconoce las nulas expectativas sobre posibles avances para solucionar el conflicto en Cataluña. Pero una cosa ha dejado clara: "No nos dejaremos robar la cartera por el PSOE". Insiste, como ha hecho JxCAT en las últimas semanas, en la necesidad de "interlocutores", una figura que este miércoles descartó por completo la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Tenemos muy claro sobre qué queremos negociar", ha explicado Borràs, en referencia a un referéndum de autodeterminación que no autorizará el Estado.