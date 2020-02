Puigdemont: "El 155 fue un golpe de Estado contra Cataluña. La voracidad fue monstruosa"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, denuncia que la aplicación del 155 fue "un golpe de Estado" y "una venganza" que pretendía "dinamitar" las aspiraciones no solo del independentismo, también de todos los catalanes. "No fue un ataque contra nosotros, sino contra todo el pueblo de Cataluña", ha asegurado en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, en la que ha acusado de "xenofobia" al Estado y ha advertido que "el futuro de Cataluña solo está en mano de los catalanes".

Puigdemont, que comparece por videoconferencia desde una sala del Parlamento Europeo, considera que en octubre de 2017 "el Estado escribió una de las páginas más negras de su historia" y que el 155, al que considera "anticonstitucional", se gestó antes del referéndum ilegal de independencia del 1-O. "Es la crónica de un golpe de Estado moderno que no necesita tanques", ha señalado, para dejar claro que "ya no son los militares en las calles los que asumen el papel de salvadores de la patria, ahora son los fiscales y jueces".

El expresident ha denunciado que en los días previos y posteriores al 1 de octubre la "voracidad" del Estado fue "monstruosa" y "desvocada" y evidenció la ausencia de democracia en España. "La aplicación del 155 no se sostendría en ninguna de las democracias avanzadas ni pasaría el test de constitucionalidad", ha señalado. Ha añadido además que, "a pesar de los aspectos dolorosos" de este artículo, el exilio, la presión y las agresiones, "el independentismo ganó y nuestra mayoría es persistente, sólida". "No reculo. No nos liquidaron como decían los responsables del Gobierno (de Mariano Rajoy)", ha continuado.

Convencido de que "el Estado quería castigarnos porque les dejamos en evidencia el 1-O", Puigdemont a España de querer "liquidar las instituciones y causar todo el daño posible a una población a la que considera culpable de haber votado mal". "Lo hicieron a conciencia. Dieron la espalda a todo un pueblo, incluso a los que quería seguir en España", ha explicado acusando en al menos dos ocasiones al Estado de "xenófobo" por "querer perjudicar a todo un pueblo".

Sobre su responsabilidad en la aplicación del 155, Puigdemont ha explicado que tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas "si el estado aceptaba retirarlo" para "preservar lo que se votó el 1-O" y evitar que el Estado "se llevara por delante el patrimonio que había sobrevivido a otros intentos de aniquilación". Sin embargo, no hubo acuerdo porque el Estado no le dio "garantías", algo que "hubiera ahorrado mucho dolor y nos hubiera permitido culminar el procès".

Puigdemont, que ha insistido en que el 155 continúa, ha pedido a los independentistas superarlo con la receta única e "irrenunciable" de la autodeterminación. "La decisión del futuro de los catalanes solo puede estar en manos de los catalanes. No porque seamos mejor que nadie, no. Somos un sujeto político que tiene derecho a decidir su futuro".