Calvo deja en el aire la reunión de Sánchez con Torra tras escuchar que pedirá la independencia

El Gobierno no tiene claro que la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra, vaya a celebrarse el 6 de febrero, la fecha anunciada este martes por la ministra portavoz, María Jesús Montero.

En declaraciones a los medios de comunicación en un homenaje a las víctimas del nazismo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha dado por hecho que el encuentro entre Sánchez y Torra vaya a celebrarse por las exigencias con las que el president de la Generalitat llega al encuentro.

"De producirse, se produce en los términos de la seguridad jurídica del Estado de Derecho de nuestro país", para hablar "de Cataluña, de la situación que se ha vivido en estos últimos años y de los problemas de Cataluña" y "desde luego no" para hablar de la autodeterminación y la amnistía, evocadas por Torra este mismo jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio, que "nada tienen que ver con lo que este Gobierno tiene que hacer en Cataluña".

Fuentes del Gobierno aseguran estar muy molestas con la actitud con la que Torra llega a la reunión y sus declaraciones "intolerables". Tanto este miércoles, en la declaración institucional en la que dio la legislatura catalana por "agotada", como este jueves en una entrevista, Torra ha asegurado que sólo espera conocer la predisposición de Sánchez a aceptar la autodeterminación y la amnistía de los dirigentes independentistas condenados.

Lo que dice Torra

"Necesito saber en qué condiciones negociaremos lo que sea necesario negociar, que es el ejercicio al derecho autodeterminación y la amnistía. Es el encargo que tenemos. No es una cuestión del presidente, es también de ERC y la CUP", ha dicho en Catalunya Ràdio. "Si yo pido un referéndum de autodeterminación pondré las urnas" ya que es "una exigencia democrática", ha dicho.

"Si no hay las condiciones y las garantías que creemos necesarias para tirar adelante este proceso de negociación, yo me reuniré con los partidos independentistas para explicarles que esta es la situación: vamos a un diálogo sin garantías", según él. "No creo que la movilización de millones de ciudadanos durante todos estos años del proceso por la independencia sea para que negociemos una reforma del Estatut".

Este jueves, en su declaración solemne, aseguró que quiere "comprobar si el Gobierno español tiene voluntad de poner fin a la represión y respetar los principios democráticos más elementales con garantías".

"Que se aclare el Govern"

Moncloa no cree que la reunión pueda estar marcada por esa agenda ni la Mesa de Gobiernos condicionada por la autodetermnación. "No nos han gustado nada sus declaraciones, vamos día a día", explican fuentes de Moncloa. "Lo primero que tienen que hacer es aclararse dentro del Govern", han dicho estas fuentes en referencia a la actitud de ERC y el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, mucho más tendentes a iniciar una negociación de fondo sin apriorismos.

Sin embargo, las declaraciones de Torra difícilmente pueden coger por sorpresa al Gobierno, ya que en realidad forman parte de su discurso habitual desde hace años.