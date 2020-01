Un 58% suspende al Gobierno de Sánchez e Iglesias y un 39% lo aprueba

La mayoría de los españoles suspende al nuevo Gobierno. Hasta un 58,2% de los votantes otorga menos de un cinco sobre diez al Ejecutivo recién constituido. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Para más inri, casi el 60% pronostica una legislatura corta.

O dicho de otra manera: sólo el 38,8% de los electores aprueba el Consejo de Ministros inaugurado por Pedro Sánchez esta semana. Ya es, por cierto, el segundo más numeroso de la democracia reciente, sólo por detrás de uno de los gabinetes de Adolfo Suárez.

Sobre este asunto, el votante no duda. Apenas existen indecisos al respecto, según este estudio demoscópico. Tan sólo un 2,9% de los encuestados no sabe o no quiere contestar. Se puede afirmar, por tanto, que los 22 ministros nombrados por el líder socialista no han generado indiferencia.

Entre las novedades, más allá del grosor y el coste, se encuentra la nomenclatura. Fomento, por ejemplo, se ha convertido en "Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". También han aparecido estructuras ex novo, como el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero.

Unos gestos que, según los expertos consultados por este diario, tienen un importante componente publicitario. Los propios dirigentes de Unidas Podemos han llegado a hablar esta semana del "simbolismo" entrañado por los nombramientos.

Datos disgregados por partidos. Ana Blanco SocioMétrica

Entre los votantes del PSOE, como era previsible, un 86,4% aprueba el nuevo Gobierno. A tenor de estos datos, ese "votante socialista huérfano" tan mentado por PP y Ciudadanos casi no existe: rondaría el 13,6%.

El apoyo abrumador también se da en las filas de Unidas Podemos, con un 91,6% a favor del recién nacido Ejecutivo y sólo un 5,2% en contra. Los de Pablo Iglesias celebran esta semana no sólo su sexto aniversario como formación política, sino la vuelta de militantes del PC al Gobierno de España, cosa que no sucedía desde la II República.

El Partido Popular es la organización que más descontentos concita frente al nuevo Consejo de Ministros: un 96,2%. El porcentaje se reduce al 92,3% en Ciudadanos y al 90,6% en Vox.

Una legislatura corta

¿Cuánto durará la legislatura?

No son demasiados los españoles que auguran a este Gobierno una legislatura de cuatro años: sólo lo hace un 28,3%. Dejando a un lado el 4,5% de indecisos, todos los demás se inclinan por un final abrupto.

El 37,5% espera un mandato de entre uno y dos años. El 19,2% calcula entre dos y tres, frente al 10,5% que apostaría por entre tres y cuatro.

Estos porcentajes llaman la atención si se disgregan por partidos. Menos de la mitad de votantes del PSOE (46,6%) prevé una legislatura completa. En Unidas Podemos, su socio de coalición, se impone la opción "cuatro años" con un 74,9%. Es reseñable que el socio menor sea más optimista que el mayor en cuanto al futuro del Gobierno.

En el PP, se imponen los que apuestan por entre uno y dos (58,5%), igual que en Ciudadanos (53,7%) y Vox (57,4%). De estas cifras puede deducirse que muy pocos votantes de la oposición confían en que el nuevo Ejecutivo pueda abrir una etapa de cierta estabilidad.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas con fuente mixta telefónica (fija y móvil) y panel online. Campo entre los días 15 a 18 de enero. Análisis de datos: postequilibraje muestral según cuotas cruzadas de sexo, edad, provincia y situación laboral según censos INE. Para voto, posponderación por recuerdo en las elecciones del 10-N. Los coeficientes de ajuste para la convergencia muestra-universo, se hacen por iteración al 97%, que equivale a un margen de error teórico <3% para nivel de confianza del 95%.