"Ser lesbiana te libra de la tutela del novio": polémica por las palabras de la directora de Igualdad

Sexualidad contra igualdad. Boti García, la nueva directora general de Diversidad Sexual y LGTBI de la ministra de Igualdad Irene Montero, hizo unas declaraciones que ahora suscitan la desconfianza para que ejerza un cargo que tiene como principal objetivo la igualdad entre personas, independientemente de su sexo o condición sexual.

En una entrevista en Público TV, que tras su nombramiento se ha vuelto viral en las redes sociales, aseguró que ser "lesbiana" le "libró" del "heteropatriarcado". "Ser lesbiana me confirió una suerte de libertad. Me libró de la tutela del novio y del marido, del destino de estar sojuzgada por el heteropatriarcado".

La nueva encargada de las políticas de igualdad en materia de diversidad sexual consideró su orientación sexual como un plus para lograr "la emancipación de la mujer". "Cuando he escuchado el discurso de personas como Beatriz Gimeno, de la que he aprendido todo del feminismo, que hablan de la emancipación de la mujer y del horror del patriarcado que nos tienen sojuzgadas y machacadas, me di cuenta sin ser conscientes, que el hecho de ser lesbiana me confirió una suerte de libertad".

Botín García es la nueva Directora General de Diversidad Sexual y LGTBI del Ministerio de Igualdad.



Al oírla hablar, uno llega a la conclusión de que no cree en la igualdad.

Ya que según ella, ser Lesbiana le hace ser mejor que los hombres. pic.twitter.com/zZCh4RXz0z — Robustiano (@Robustiano55) January 15, 2020

Cargo de nueva creación

Boti García Rodrigo es expresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (felgtb). Junto a su amiga y activista que cita en la entrevista, Beatriz Gimeno, que será la directora del Instituto de la Mujer, trabajarán codo a codo con la número dos de Podemos y ministra de Igualdad, Irene Montero.

El cargo de García es de nueva creación. En el pasado Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tenía una Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad.

Desde el Ministerio de Igualdad explicaron que la creación de esta dirección general LGTBI responde "al clamor en las calles y al sentido común que la sociedad española ya ha asumido". "Da igual quién seas y a quién ames, este Gobierno estará al lado de todas y todos", indicaron fuentes del departamento liderado por Montero.

La nueva área se suma a la Dirección General de Igualdad de Trato, con lo que el Ministerio de Irene Montero tendrá una dirección más que en la etapa anterior. Ambas dependerán de Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad.

El fragmento del vídeo en el que ensalza su orientación sexual como condición para ser más libre acumula miles de visitas y suma otro capítulo de una serie de controversias relacionadas con las políticas de género que abandera Podemos.