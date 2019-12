Pablo Casado: "España va mal y tiene perspectivas de ir aún peor. Es un año de un gran vacío"

Noticias relacionadas La Abogacía cree que Junqueras debe ir cuando quiera a Estrasburgo pero con "medidas" de control

Pablo Casado no guardará buen recuerdo del año que se marcha. El presidente de PP, en su balance anual del curso político, se ha mostrado tajante en cuanto a resumir en qué ha consistido el 2019 para España: "Ha sido el año de un gran vacío, de una estafa. No se ha cumplido nada de lo que ha dicho Pedro Sánchez desde la moción de censura y España va mal. Y, además, tiene perspectivas de ir aún peor".

Los engranajes de la investidura, que cada vez se aceleran más -con la presentación en la tarde de este lunes del programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos; del cierre de los últimos flecos de los apoyos parlamentarios con PNV o Bildu; o del ansiado gesto político que esperaba ERC por parte de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras- , han caldeado el tono del líder popular, que ha creído que, durante este año, "se ha estado gobernando en contra de España", buscando "los intereses de unos socios que iban contra el andamiaje institucional de este país".

Pero el líder de la oposición tiene localizado el origen: "Si ha sido el año del gran vacío y gobierno inexistente ha sido porque el centroderecha hemos ido desunidos a las elecciones, si no, estaríamos formando gobiernos nosotros", ha sonreído, sardónico.

El año del secesionismo

A grandes rasgos, 2019 es "el año de las cesiones al independentismo y de la respuesta del PP", para Casado. Porque el eje sobre el que ha pivotado toda la actualidad es el secesionismo catalán, sin duda alguna. Así, ha destacado que la "consumación de la hoja de ruta de ruptura" fue el encuentro en Pedralbes entre Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra.

"Pedralbes fue un hecho constituyente que consuman una tesis socialista desde hace 16 años", ha destacado el presidente del PP. "Viene desde 2003. Empieza en el Tinell. Se ratifica en los gobiernos de Zapatero de 2004 y 2008, se consuma en los gobiernos del tripartito de Maragall y de Montilla".

Ha ahondado: "Avanza con la declaración de Granada, con Rubalcaba al frente de la secretaría general del PSOE; con la de Barcelona, en la que ya se habla de nación catalana y de nación de naciones; y este año ha continuado en el congreso del PSC".

"Respuesta firme del Estado"

Sobre el escrito de la Abogacía del Estado que se ha conocido en la mañana de este lunes, Casado ha aducido que "la inmunidad no puede llevar a la impunidad" y que espera una "respuesta firme del Estado". "Hace una semana dije que la resolución del TJUE no cambiaba nada jurídicamente porque no presupone nada respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, de lo que está hablando es del fuero que tienen estos señores como eurodiputados".

"Me escandaliza muchísimo más que pudiera haber una filtración a ERC o una negociación con ERC que lo que la Abogacía del Estado ha dicho", ha continuado antes de explicar que "el órgano que tiene que defender al Estado no puede estar negociando con aquel que dio un golpe al Estado". "Ahora es el Supremo el que tiene que decidir y estoy convencido de que seguirá su propia jurisprudencia".

Por eso, para Casado lo más duro es "la forma que el fondo, que ERC o un periodista se entere del contenido del informe antes que el Supremo". "La abogacía del Estado está siendo muy condescendiente con la posición de parte del señor Junqueras, pero yo confío en la profesionalidad de este cuerpo".

"Esto es plenamente compatible con que, si ha habido filtración de secretos y se conociera que la Abogada General, como ya denunció Edmundo Bal, considera que ha habido injerencias, también nos parecería tremendo. Ahí sí el informe se habría redactado para facilitar la negociación de una investidura".