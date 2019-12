Junqueras se jacta de su "victoria" y avisa: "Nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo"

"La sentencia es explícita, clara y contundente". Así define Oriol Junqueras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo que avala su inmunidad como eurodiputado y que ha supuesto toda una "victoria" para el independentismo catalán. El líder de ERC ha aplaudido la decisión judicial y avisa que esta le da legitimidad para volver a hacer un referéndum de autodeterminación. Reclama, además, que las negociaciones con el PSOE no se detengan.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras afirma que la sentencia del TJUE "es una victoria y nos indica que acabaremos ganando" y argumenta que el proceso judicial no solo está "viciado" sino que Luxemburgo les da una segunda oportunidad. "Nada de lo que hicimos fue un delito. No solo era legítimo, sino que era legal. Nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo. Y asumimos los riesgos que implicaba intentarlo, y uno de estos riesgos era estar en la cárcel, y aquí estamos", asegura el exvicepresident de la Generalitat, condenado a 13 de años de prisión por los delitos de sedición y malversación. De hecho, está convencido de que la sentencia del TJUE les permite volver a intentar otro referéndum para así "tener mayorías claras y repetidas en el tiempo, tanto en número de veces que las urnas lo corroboren como e la exposición del proyecto que se pretende".

El líder de ERC ha insistido en varias ocasiones en que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue "legal" y desoye el contenido del artículo 2 de la Constitución que no permite declarar la independencia de una parte de su territorio. "Repito, la declaración de independencia no es delito porque no es en nuestro Código Penal. En cualquier caso, el derecho español está sometido al derecho internacional, que reconoce el derecho de autodeterminación".

Sobre su puesta en libertad, Junqueras rebaja las expectativas y pide "prudencia" y "serenidad" a la espera de conocer si el Tribunal Supremo pedirá el suplicatoria "para que me suspendan". "Si el Parlamento Europeo vota a favor, la inmunidad que me han concedido decae. Así que serenidad". Aún así, desea "que me dejen en libertad" pero se muestra poco convencido de que así sea y que pueda recoger su acta de eurodiputado. "Sería un honor ser eurodiputado, sí. Tengo ganas de ir y defender la independencia de Cataluña en el Parlamento Europeo", reconoce. En este punto explica que una de las primeras cosas que le gustaría hacer una vez esté allí es "mirar a los ojos" a los europarlamentarios españoles y preguntarles "si debo estar en prisión".

Acerca de la negociación con el PSOE, Junqueras pide que no se detenga "en ningún caso". "Hay que estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo. Siempre, independientemente de que yo esté o no en prisión porque debemos trabajar para proteger los derechos de todas las personas. No hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos", apunta. Reconoce, además, que no tiene ningún borrador de lo que PSOE y ERC están negociando de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "Confío en mi equipo", zanja para revelar que aunque no ha recibido la visita del PSOE y del PSC sí ha podido saludar al expresidente de la Generalitat, José Montilla. "Fue muy amable", ha dicho.