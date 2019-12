Revilla da un ultimátum a Sánchez: "Si en 15 días no sale la licitación del tren en el BOE, no hay voto"

Tras advertir a Pedro Sánchez de que "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa", ahora el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha subido su órdago. Revilla avisa al PSOE que si en 15 días no salen a licitación los tres tramos de Palencia a Alar del Rey, el PRC no dará su voto a Sánchez para su investidura en el Congreso.

En la actual legislatura, el Partido Regionalista de Cantabria cuenta con un escaño, que puede ser determinante en la gobernabilidad dada la aritmética de la Cámara Baja.

"Si no aparece en el BOE la licitación, no hay voto; pero incluso con eso no sería suficiente para dar el voto" a Sánchez, ha dicho Revilla, quien ha vuelto a reclamar que en los acuerdos para la abstención de Esquerra "no se vulnere la legalidad y la Constitución".

Garantizar la Carta Magna, pero también la construcción del tren. Revilla ha insistido, de hecho, que "incluso si hay adjudicación del tren y no se da la otra circunstancia" [no vulnerar la Constitución], el PRC no apoyará la investidura de Sánchez.

"Cinismo político"

Por otro lado, Revilla ha criticado el "cinismo que hay en la política española", y ha propuesto plasmar por escrito que se deje gobernar al partido que gana las elecciones si los demás no conforman alternativa. A la vez, ha emplazado a los partidos que critican que el PSOE vaya a gobernar con independentistas a "que se abstengan" para que Pedro Sánchez no tenga que hacerlo. "Si queréis a España, absteneros patriotas", ha espetado.