El Gobierno se reafirma en sacar adelante la investidura con ERC: "La derecha no nos deja otra"

José Luis Ábalos, durante la clausura del Congreso del PSC, ha justificado así las negociaciones del Gobierno con Esquerra Republicana: "La derecha no nos deja otra". Un razonamiento que prologó un día antes Carmen Calvo: "Es una postura racional". A ojos del secretario de Organización socialista, PP, Vox y Ciudadanos están actuando de forma "vengativa".

Pedro Sánchez ha decidido limitar sus apariciones mientras se desarrollan las conversaciones con los de Oriol Junqueras. De ahí que haya enviado a su mano derecha a arengar a los presentes en el cónclave barcelonés, que ha redefinido España como "una nación de naciones". Sobre el estrado, Ábalos ha acusado a Casado y Arrimadas de "cinismo e hipocresía": "No podemos recibir la ayuda de quien no la quiere prestar".

A día de hoy, la portavoz de Ciudadanos propone "sumar 221 escaños" con Sánchez y Casado para "desbloquear el país", pero Génova ya ha aclarado que no aceptará esa oferta. "Ya que yo no gano, pues me vengo", ha ironizado Ábalos.

"¿A qué tenemos que esperar? ¿A que la derecha gane las elecciones por aburrimiento?", ha preguntado retóricamente el también ministro de Fomento en funciones. Según Ábalos, los resultados de noviembre les otorgan este mandato: "Nos tenemos que entender con la izquierda".

El dirigente socialista también ha criticado a PP, Cs y Vox por recriminar a Sánchez que pacte con "quienes quieren romper España": "Esa es su coartada... La de aquellos que quieren asfixiar España".

Ábalos concibe que Vox "ha tomado la iniciativa" y que "marca el camino" de PP y Ciudadanos. Dos partidos que, según el secretario de Organización de Ferraz, "perdonan los excesos de su hermano menor". "Es una derecha acomplejada", ha resumido.

"No quiero que Barcelona deje de ser mi casa"

Ábalos ha verbalizado varios minutos de su discurso en valenciano. "No quiero que Barcelona deje de ser mi casa", ha comenzado. El mandatario del PSOE ha descrito España como "la gran casa común".

También ha felicitado a Miquel Iceta por aprobar los nuevos documentos con "porcentajes un poco escandalosos". Unos papeles que dejan por escrito la "plurinacionalidad de España" y la "nación" catalana.

A lo largo de esta semana, el Gobierno ha recibido varias críticas por "asumir la retórica de la cumbre de Pedralbes", que cristaliza en la asunción del "conflicto político catalán". Ábalos ha respondido de esta manera: "¿Hay conflicto o no lo hay? Que cada uno lo llame como quiera".