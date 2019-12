Casado critica que Junqueras imponga desde la cárcel las peticiones de ERC para la investidura

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este viernes que el líder de ERC, Oriol Junqueras, esté marcando desde la cárcel las peticiones que su partido va a plantear en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.



En declaraciones a los periodistas, tras asistir a un desayuno informativo de exministro de Economía Luis de Guindos, ha dicho que tras haber constatado Sánchez que quiere gobernar con Podemos, ahora Junqueras le "deja muy claro" las reivindicaciones que ERC le exigirá.



Junqueras ha asegurado, en una entrevista que hoy publica el diario La Razón desde la prisión de Lledoners, que su partido votará no a la investidura de Sánchez si no hay "una mesa de negociación entre gobiernos" donde se pueda hablar de todo.



Casado también ha criticado que Sánchez ha tardado un mes en querer reunirse con el líder de la oposición y que lleve un mes "vendiendo y blanqueando" el preacuerdo con Podemos.



Y ha insistido en que frente a este pacto, tiene otras opciones como la de Ciudadanos, "sus antiguos socios", con los que gobierna en capitales de provincia, y el ofrecimiento de abril de UPN, que forma parte de la coalición Navarra Suma, de apoyar una investidura si el PSOE rompe en Navarra con Bildu.



Sobre la situación de Junqueras, ha opinado que la decisión que pueda tomar el lunes el tribunal belga sobra la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont "no debería condicionar" las del Tribunal Supremo ni tampoco la resolución del jueves del tribunal europeo sobre la inmunidad del líder de ERC.



En este sentido, el Gobierno de España debe estar "muy vigilante", ha exigido, al tiempo que ha pedido tener muy claro que tanto Junqueras como Puigdemont han cometido "graves delitos" y los mecanismos que han puesto en marcha para presentarse a las elecciones "no van a aliviar el reproche penal que ya han tenido".