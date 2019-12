Vox sobre Greta Thunberg y la "manipulación" de sus padres: "Estaría mejor en el colegio"

Alarminismo exagerado e infundado. Esta es la posición oficial de Vox respecto a la emergencia climática durante la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid. Pero no se quedan ahí. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la izquierda "manipula" toda información relacionada con el cambio climático para "imponer su versión sobre el marxismo y el anticapitalismo". Y va a más, ya que señala a Greta Thunberg como un icono surgido de la "manipulación" de sus padres que debería estar "en el colegio" en vez de dando charlas y manifestándose.

En una entrevista en TVE, Espinosa de los Monteros ha reconocido no ser un experto en cambio climático pero ha dejado claro que desde Vox "no vamos a permitir que intenten estropear el modo de vida de los españoles y de los occidentales". "Nos dicen que no podemos usar el diésel y eso es cambiar el modo de vida de nuestros agricultores y del resto de trabajadores. Es el sustento de parte de nuestra economía. Si hundimos el turismo y nuestra forma de vida, tendremos cada vez más paro", ha afirmado.

El dirigente de Vox ha explicado que es occidente quien más y mejor trabaja en pro de la crisis climática y pide poner el foco "en Asia y en los países comunistas como China", donde realmente debería celebrarse las sucesivas cumbres y las manifestaciones por el clima, ya que son estas zonas las que más contaminan. Para reforzar esta idea, Espinosa de los Monteros ha puesto como ejemplo que tras la caída del muro de Berlín "los ríos de la zona comunista estaban más contaminados" que los de la zona occidental, algo que se repite 30 años después en otros muchos puntos del planeta.

Sobre Greta Thunberg, que llegó el viernes a Madrid y este martes ha asistido a una charla con cinco expertos que alertan de la emergencia climática, Espinosa de los Monteros considera que "estaría mejor en el colegio" y espera que, tarde o temprano", "pida cuentas" a sus padres por la "manipulación" a la que ha sido sometida.

Pide a PP y Cs un "esfuerzo adicional" para pactar con PSOE

Ante la ronda de consultas que inicia este martes el Rey de cara a la investidura, Espinosa de los Monteros ha afirmado que el PP y Ciudadanos "deberían hacer un esfuerzo adicional para entenderse" con el PSOE porque es una "mejor opción" a un Gobierno con Podemos y ERC, y ha prometido que su partido "no" hará "sangre" con ese eventual acuerdo.

Ha reiterado que "en el fondo, no se diferencian tanto" PP, Cs y PSOE y ha llamado a evitar un acuerdo de Gobierno que sería "lesivo para el conjunto de los españoles" porque Pedro Sánchez está "cediendo cada vez más ante separatistas que están envalentonados".

Además, ha asegurado que Vox es un "firme" defensor de la monarquía parlamentaria y ha alertado que "el camino final al que aspiran algunos es a acabar con la monarquía".