Arrimadas pide a Sánchez "un acuerdo de legislatura a tres" para "defender los valores constitucionales"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que pacte con los partidos "constitucionalistas", el PP y Cs, y no con formaciones nacionalistas que este viernes no están celebrando el 41º aniversario de la Carta Magna.

Así se ha pronunciado Arrimadas ante los periodistas al llegar al Congreso para participar los actos oficiales por el aniversario de la Constitución, que, según ha recordado, fue aprobada hace 41 años por un "abrumador" 88% de los españoles. Según ha destacado, la Carta Magna ha proporcionado "la mayor etapa de paz y prosperidad" de la historia de España y "hoy más que nunca" es necesario "reivindicar los valores constitucionales" de igualdad, solidaridad, libertad y unión.

Unos valores, que, en su opinión, están actualmente en cuestión y que no son respetados por los partidos con los que el PSOE negocia la investidura de Pedro Sánchez. "La mejor muestra" es que los representantes de esas formaciones "hoy no están aquí celebrando la Constitución", ha apuntado en alusión a ERC o Junts per Catalunya.

Arrimadas hace hincapié en un gobierno sin nacionalistas

Sánchez no acepta una reunión a tres

Arrimadas ha defendido la unión de los partidos que sí defienden esos valores constitucionales y ha apostado por que, igual que hicieron los políticos de la Transición, el PSOE, el PP y Cs dejen a un lado sus diferencias y se pongan de acuerdo.

"Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres" para sumar una mayoría parlamentaria de 221 escaños y sacar adelante no solo la investidura, sino "un acuerdo de legislatura", ha subrayado.

Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos ha dicho que aún no ha recibido una respuesta de Sánchez a su propuesta de que se reúna a la vez con el líder del PP, Pablo Casado, y con ella misma. Según ha detallado, desde Cs volvieron a contactar este jueves con el gabinete del presidente para hacer hincapié en que ese encuentro es necesario.

"Vamos a seguir insistiendo en esa reunión a tres porque es la propuesta más sensata y la más necesaria", ha recalcado, afirmando que un acuerdo entre el PSOE, el PP y Cs es "el único que puede dar estabilidad al país, cerrar la puerta en las narices a los nacionalistas y abordar las reformas" que necesita España.

En cambio, considera que de una negociación de los socialistas con ERC, JxCat y Unidas Podemos no va a salir "nada bueno", porque no habrá reformas en el mercado laboral, la educación o la política fiscal. Por tanto, "le pedimos a Sánchez que cierre la puerta del populismo y el nacionalismo y abra la del constitucionalismo", ha concluido.