La respuesta viral de una diputada de Cs cuando un socialista se burla de su resultado el 10-N

A falta de que la actividad en el Congreso de los Diputados eche a andar, son los parlamentos autonómicos donde se discuten y enfrentan los grandes asuntos y las polémicas que mandan en la actualidad. Como muestra, el cara a cara este jueves en la Asamblea de Madrid a cuenta de los resultados del 10-N y de la sentencia del caso ERE.

El socialista José Ángel Chamorro trató de burlarse de la bancada de Ciudadanos recordando que en las elecciones generales obtuvieron apenas diez escaños, sin esperar una respuesta como la que recibiría de la diputada naranja Esther Ruiz:

"Me hace mucha gracia lo de los escaños. Sí, tenemos diez, como nos decía el señor Chamorro. Aquí -con las manos abiertas, mostrando los dedos- me caben los diputados que tengo. Lo que no me caben son los milloncitos, los 680 millones que ha robado el PSOE".

La viral respuesta de una diputada de Cs cuando un socialista le recuerda los 10 escaños del 10-N Asamblea de Madrid

Su grupo rompió en aplausos y tras éstos, concluyó: "Y también le diré que orgullosísima de los diez diputados que van a defender las cosas como tienen que hacer".

En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez ha caído una lluvia de condenas para los principales responsables del mayor escándalo de corrupción en España, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves -inhabilitado por nueve años- y José Antonio Griñán -seis años de prisión y 15 de inhabilitación-.