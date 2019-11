Abascal insiste en que Vox no atacará a otros partidos que desbloqueen la formación de Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este martes en que su partido no favorecerá ni con su voto a favor ni con su abstención la formación de un Gobierno del PSOE, pero sí "entendería" que lo hicieran PP y Ciudadanos para desbloquear la situación.

Abascal ha dejado claro que su partido no va a "atacar" a otras formaciones por desbloquear la formación de Gobierno tras la repetición electoral de este domingo.

A su juicio, esta elección del candidato socialista, Pedro Sánchez, con el apoyo o abstención de PP y Ciudadanos sería preferible a un "frente popular" en el que el PSOE pactara con Unidas Podemos y partidos nacionalistas e independentistas. "Esa coalición es nefasta para España. Por eso pienso que puede haber otras alternativas si el PSOE es capaz de moderarse", ha insistido en una entrevista en la Cadena Cope.

En cualquier caso, Abascal también ha pedido a los socialistas que dejen de "intentar demostrar que han ganado cuando no lo han hecho". "Parece que el que no se contenta es porque no quiere", ha ironizado recordando que el PSOE ha perdido escaños en esta repetición electoral mientras que Vox ha pasado de 24 a 52 diputados.

También ha tenido palabras para el ya exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha querido agradecer su labor en Cataluña "en defensa del orden constitucional y las libertades". Tras la pérdida de apoyos de la formación naranja, Abascal cree que la dimisión de votos ha sido "ejemplar".