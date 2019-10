Tsunami Democràtic llama a manifestarse en toda España en la jornada de reflexión del 10-N

Tsunami Democràtic ha anunciado que prepara nuevas movilizaciones. La organización ha informado a sus sugeridores que se descarguen su aplicación de cara a las próximas semanas ya que el 9 de noviembre -jornada de reflexión del 10N- volverán a invadir las calles en todo el Estado. También han asegurado que se manifestarán los días posteriores a las elecciones: 11, 12 y 13.

La organización no ha facilitado todavía los detalles ni los lugares donde se llevarán a cabo estas movilizaciones, pero el anuncio ya les ha llegado a los a los más de 370.000 inscritos en su canal de Telegram con el objetivo de buscar el respaldo de otras asociaciones secesionistas y de extrema izquierda en el resto del territorio nacional para que las manifestaciones se extiendan por toda España.

En esta línea, en un comunicado publicado en sus redes sociales, ha llamado a asistir a la manifestación de este sábado convocada por la ANC y Òmnium. También ha expresado "un rechazo absoluto a las agresiones policiales y a la represión ejercida contra manifestantes, frecuentemente con tácticas y herramientas prohibidas en Cataluña".

Ha manifestado su solidaridad con las personas heridas en estas movilizaciones y a los periodistas "que han visto coartado su derecho de informar amparado en la libertad de expresión".

Además, ha rechazado las acusaciones de violencia y terrorismo a acciones que consideran enmarcadas en la no violencia, aunque no ha concretado a qué acciones se refiere: "Si el Estado considera que manifestarse, protestar o hacer campañas no violentas es terrorismo, el problema lo tiene el Estado, no los que protestan".

Tsunami Democràtic también ha recriminado que su página web haya sido bloqueada "por la mayoría de grandes operadores españoles de telecomunicaciones", y ha cuestionado si éste es el compromiso de estas empresas con la libertad de expresión y si la UE puede permitirlo.

En el comunicado, ha reiterado que cada acción del Tsunami está pensada para "ser conclusiva y exitosa", y que cada acción se es de intensidad mutable, adaptable y variable en función del momento.

Ha asegurado que sus acciones se complementan con el resto de movilizaciones que hay en Cataluña y que, a su juicio, demuestran la transversalidad del movimiento soberanista, y ha afirmado que el Tsunami "continuará haciendo acciones para hacer evidente que la solución para la situación política de Cataluña sigue pasando por tres ejes: Derechos, Libertad, Autodeterminación", y que es necesario que el Estado dialogue.