18 horas de trabajo sin agua ni comida: el infierno que vivieron los 'mossos' a los que persigue Torra

No hubo descanso para los Mossos d'Esquadra. Estrecharon las posiciones e hicieron frente a una "marabunta" de violentos que luchaba de forma coordinada para sembrar el caos en Cataluña en general y en Barcelona en particular. Jornadas en las que llegaron a sumar 18 horas de trabajo... sin avituallamiento de agua o comida. Los mismos agentes a los que el presidente catalán Quim Torra ha puesto en el foco al anunciar una investigación interna.

Las jornadas críticas en falta de apoyos fueron el lunes y el martes de la semana pasada, coincidiendo con la publicación de la sentencia del procés. En los días posteriores, marcados por la violencia extrema, no se registró una falta tan acusada de comida y agua. "Quizá porque los compañeros estaban más cansados y ya no nos enviaban tantas comunicaciones", detalla Francesc Vidal, portavoz del sindicato de los Mossos d'Esquadra USPAC, en conversación con EL ESPAÑOL.

Jornadas en las que "no se esperaban" una violencia tan fuerte. Quizá por "la planificación" que llevaron a cabo los mandos ante los disturbios. "Y más con la falta de material y las jornadas maratonianas que padecieron nuestros compañeros". Hablan de días en los que acumulaban 12, 16 y hasta 18 horas, en las que los radicales les enfrentaban con armas más o menos improvisadas, incluidos ataques con ácido.

Los Mossos intentan dispersar a ultras y antifascistas en el centro de Barcelona

"Lunes y martes fueron jornadas difíciles, porque no tenían el avituallamiento oportuno -incide Vidal-. No es que no tuvieran un plato de comida elaborada, es que no les dieron nada para llevarse a la boca". Por eso, USPAC anuncia la puesta en marcha de una comisión para investigar "todo lo que pudo faltar en el dispositivo" y así "evitar que los errores puedan repetirse en el futuro".

El mensaje a Torra

Una investigación que poco tiene que ver con la anunciada con el presidente catalán, Quim Torra. Este ya afirmó que había visto imágenes de las intervenciones de los Mossos d'Esquadra, bien sobre manifestantes pacíficos, bien sobre los violentos, que "no les habían gustado".

En este sentido, el sindicato acusa a Torra de una "usurpación" de poderes: "Esa función le compete al director general del cuerpo, y no al presidente de la Generalitat". También lamenta "la falta de apoyo institucional" y el cuestionamiento de sus actuaciones.

Además, el portavoz de USPAC insta a los políticos a dejar de hacer un "uso electoral" de los Mossos d'Esquadra: "Y hacemos este llamamiento a todos, tanto a los que están aquí como a los que desde Madrid instan a tomar medidas sobre el cuerpo".

"Que se nos deje hacer"

En total, alrededor de 300 agentes han resultado heridos durante los disturbios en Cataluña. 154 de ellos son mossos d'Esquadra, principalmente agentes de la Brigada Móvil (BRIMO) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

Con este balance, el llamamiento de USPAC se resume en una frase: "Que se nos deje hacer". Y advierten que si se toman decisiones equivocadas, "las amenazas tendrían que recaer en mandos o en los políticos, no en los agentes que han estado en la calle": "Trabajamos lo mejor que sabemos... y que podemos".