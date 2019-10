Casado pide a Sánchez que aperciba a Torra y tenga listo el 155 "por lo que pueda ocurrir"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha arrancado con el mismo gesto serio, circunspecto, con el que llegó este mediodía a la Moncloa su declaración posterior. Allí, tras apenas una hora de reunión con el presidente del Gobierno en funciones, el líder de la oposición ha anunciado que le ha reclamado a Sánchez que el Consejo de Ministros envíe a Quim Torra un requerimiento para que se ajuste a la ley. Éste es, de hecho, el primer paso para poder activar la aplicación del artículo 155.

"He leído textualmente el requerimiento que envió el PP" hace ahora dos años al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras el 1-O, ha detallado Casado. "En el momento en el que el Tribunal Supremo ha mandado este miércoles un requerimiento a las máximas autoridades parlamentarias de Cataluña, no se podría entender que el Gobierno de España no hiciera lo mismo con las máximas autoridades ejecutivas", ha argumentado el presidente del PP.

Casado pretende, así, que el Estado tenga un as en la manga en el caso de necesitar poner en marcha el 155 y no tenga que esperar "por lo que pueda pasar". "De esa forma, ante cualquier eventualidad o necesidad, el Estado puede asumir las competencias que considere urgentes", ha detallado el líder de la oposición. "Pero el Estado tiene que ir siempre un paso por delante de lo que los delincuentes están haciendo en las calles. No se puede improvisar".

El líder popular ha matizado que ha hablado de "imprevisión" en la gestión actual del Ejecutivo socialista sobre los altercados actuales, pero que "veremos si se le une la improvisación". "Hay que tener la prevención de lo que pueda suceder y eso tiene que marcar el plazo, la propia activación del mecanismo constitucional y las competencias a las que afecta".

Romper los gobiernos con ERC y PDeCAT

Pero el presidente del PP no ha dudado en ponerle un par de condiciones a Sánchez, aunque afirme que el Estado tiene "todo el apoyo" de su formación "para hacer lo que tenga que hacer" y "velar por el cumplimiento de la ley". Para empezar, que el líder socialista rompa sus acuerdos de gobierno con las fuerzas independentistas en cuarenta municipios catalanes y en la Diputación de Barcelona. "Si quiere que los constitucionalistas vayamos juntos, lo primero es romper con ellos y aliarse con nosotros".

"No lo comprendí en su momento y menos a día de hoy: no entiendo cómo Sánchez ha podido llegar a la Moncloa con los votos de los partidos independentistas que ya habían hecho esto antes. No pueden tener la más mínima acción en la gobernabilidad del Gobierno de España ni en la investidura", ha remarcado Casado. "Sánchez tiene que elegir entre los que le hicieron presidente del Gobierno y que después de las elecciones pueden volver a ser claves para su investidura o los constitucionalistas a los que pide apoyo, les negó gobernar en instituciones importantes y a los que durante todos estos meses no ha tenido como socios preferentes".

En opinión del dirigente popular, "es perfectamente compatible una oposición responsable y de apoyo a Estado pero también iniciar otros posibles mecanismos". "Sabemos cómo hay que comportarse y cómo no hay que hacerlo desde la oposición. Hay que hacer cosas de inmediato, que la situación no desborde al Gobierno de España".

"El procés ha avanzado con violencia"

Casado considera que "el Gobierno puede estar en funciones pero no sin responsabilidades, porque el Estado nunca está en funciones". "El Estado se tiene que reforzar, el Código Penal tiene que reforzarse y la ley tiene que operar para todos". Especialmente, la ley de Seguridad Nacional, que "se creó para momentos como este". "No nos sorprende lo que está pasando, puesto que el independentismo siempre ha hecho uso de la violencia para imponer sus fines. El procés ha avanzado dando pasos violentos".

"Ya se tienen que aplicar leyes en vigor, en mi opinión ya vamos tarde. No se puede renunciar a ninguna previsión legal o constitucional", ha continuado el presidente del PP. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen todo nuestro apoyo y coincido con el mensaje de Sánchez de apoyo, pero no en la valoración de Marlaska sobre la pertinencia de aplicar la ley de Seguridad Nacional. Vamos a estar muy vigilantes para que no haya ningún tipo de laguna".

También ha querido brindar su respaldo al "uso legítimo de la fuerza", lo que, para Casado, supone "una novedad por parte de la oposición. Nosotros lo echamos en falta el 1-O".