Una asociación LGTB arremete contra Iglesias por homenajear al Che: "Fusiló a cientos de gays"

Acaban de cumplirse 52 años desde la muerte del Che Guevara, y Pablo Iglesias quiso recordar su figura con un tuit en el que resaltaba que "su ejemplo de valor y compromiso ha inspirado a generaciones enteras de mujeres y hombres en defensa de la justicia social". El líderde Podemos acompañaba su comentario con una de las fotos más conocidas del revolucionario argentino.

El tuit de Iglesias ha generado controversia. Entre las críticas destaca la que ha protagonizado la Confederación LGTB Colegas, una de las asociaciones que estuvo presente en las diferentes reuniones que Pedro Sánchez manutuvo este verano con entidades sociales.

LGTB Colegas criticó al líder morado por alabar a un líder que "fusiló a cientos de gays y bisexuales en Cuba, y apoyó los campos de reeducación". Desde la asociación tildan de "lamentable" que "un político tenga como referente a un asesino".

Es nuestro deber recordar que el Che Guevara, que muchos llevan en camisetas como si fuera una superestrella, fusiló a cientos de gays y bisexuales en Cuba y apoyó los campos de “reeducación”. Es muy lamentable que un político tenga como referente a un asesino. #MemoriaLGBTI 🏳️‍🌈 https://t.co/tMFM3tBqye — COLEGAS Confederación LGBT (@ColegasLGBT) October 9, 2019

En declaraciones a EL ESPAÑOL, aseguran también que ese tuit afeando el comentario de Iglesias ha provocado que gente cercana a Ciudadanos, PP o "incluso Vox" les apoyen en las redes sociales. Y al contrario, personas próximas a Podemos e Izquierda Unida les han "atacado".

En este sentido, la asociación lamenta que los partidos de izquierdas no hagan autocrítica de todos los regímenes totalitarios que no sólo han cercenado libertades sino que han perseguido a los homosexuales. "Deben hacer autocrítica, no sólo vale denunciar el franquismo o personajes de la época, también hay que denunciar regímenes como los de Cuba o Rusia, o el de Venezuela", explica el portavoz de la asociación Paco Ramírez.

A nivel político, las palabras de Iglesias también han tenido repercusión en redes sociales. "Pablo Iglesias rindiendo homenaje a un asesino en serie, que encarcelaba a los homosexuales por el hecho de ser homosexuales", publicó en un tuit el líder de Vox, Santiago Abascal.

Pablo Iglesias rindiendo homenaje a un asesino en serie, que encarcelaba a los homosexuales por el hecho de ser homosexuales.

Me voy a sentar para esperar la enérgica condena de instituciones, chiringuitos y medios https://t.co/c9ZrCIdhzs — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 9, 2019

La figura del revolucionario argentino sigue siendo objeto de controversia. Unos destacan su participación en la revolución cubana de 1959 para derrocar la dictadura militar de Fulgencio Batista y otros le condenan por el asesinato de inocentes y un contundente desprecio y represión hacia los homosexuales. "Me voy a sentar para esperar la enérgica condena de instituciones, chiringuitos y medios", añadió Abascal sobre la publicación de Iglesias.