Errejón rechaza los "reproches" de Iglesias y cree que será "pieza decisiva" tras el 10-N

El candidato a la presidencia del Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la falta de "autocrítica" por parte de "todos" los líderes políticos nacionales y ha augurado que su formación será una "pieza decisiva" para combatir la abstención y que el bloque progresista sume mayoría en las próximas elecciones.

"Cuando hay bloqueo, tienen responsbilidad todos los líderes políticos nacionales, y si tienen responsabilidad todos, nos sorprende mucho no haber escuchado un gramo de autocrítica por parte de nadie, pero a mí las culpas me dan igual, a mí me preocupa que se repita la misma situación, y si están los mismos que protagonizaron el bloqueo, sería posible que se repitiera el bloqueo", ha asegurado este domingo antes de asistir al acto de celebración del 130 aniversario de UGT, en Madrid.

A su juicio, que las encuestas den "mejores posiciones" para Más País de cara a las elecciones son "buenas noticias", ya que significa que "se mantiene la voluntad de una mayoría progresista", aunque pide prudencia. De hecho, considera que su partido será "una pieza decisiva" a la hora de ampliar el bloque progresista y de combatir la abstención de la gente que está "harta".

"Son unos irresponsables"

"No entendimos nunca por qué a las derechas les costó tan poco ponerse de acuerdo y sin embargo a las fuerzas progresistas les costó tantísimo como para obligarnos a repetir elecciones", ha criticado Errejón con respecto a la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, pues opina que estas elecciones "no se deberían estar repitiendo", ya que son "absurdas" al ser "fruto de una irresponsabilidad" por parte de ambos.

Preguntado sobre próximas coaliciones de cara a presentación de candidaturas, sostiene que Mas País sigue un "criterio básico" que "no tiene que ver con cálculos de partido, sino con cálculos de país". "Allí donde sumemos al bloque progresista, estaremos presentes", dice Errejón.

De este modo, se podrán anteponer las "necesidades de acuerdo" a las "necesidades de reproches, culpas y peleas entre partidos". "De eso hemos tenido mucho, no hace falta más", ha pedido. En este sentido, ha asegurado que Más País no ha venido "a participar ni del ruido, ni de las discusiones", sino a "participar de la solución".

Preguntado sobre las palabras de Pablo Iglesias sobre que la irrupción de Más País afianzará el bipartidismo, Errejón ha incidido en el "ruido" y los "reproches" que, según cree, se producirán en campaña, con los que no está de acuerdo. "Hemos venido a ser parte de la solución, que es generar un clima que haga posible llegar a un acuerdo el día 11", ha concluido.