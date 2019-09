Por qué Sánchez prefiere a Errejón: "Propone cosas que serían de ciencia ficción para Iglesias"

Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez forman un triángulo que una vez fue línea recta. Sin embargo, en ese triángulo no todos lo vértices tienen el mismo peso. Sánchez pesa más, como presidente del Gobierno en funciones y, según avanzan las encuestas, líder de la lista más votada en las próximas elecciones del 10-N. Desde esa posición tendrá que elegir a sus socios de Gobierno. Y ahí es donde se surge la pregunta. ¿Con quién? ¿Con Pablo? ¿Con Íñigo? ¿Con los dos?

"Hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Errejón y cómo la entiende el señor Iglesias", explicó Sánchez el jueves pasado en su entrevista en Al Rojo Vivo. Y entre esas diferencias, citaba el líder del PSOE, la de facilitar un Gobierno socialista. "Unidas Podemos —aseguró Sánchez— tiene el récord en Europa de ser el partido a la izquierda de la socialdemocracia que más veces, hasta en cuatro ocasiones, ha impedido la formación de un Gobierno socialista".

Es decir, aunque Sánchez habla abiertamente de la formación de Iglesias como su "socio preferente en muchas políticas", también le recrimina en público tener la misma actitud que el resto de la oposición. "El próximo 10 de noviembre los ciudadanos tendrán mucha más información sobre Unidas Podemos y sabrán que es un partido que por cuatro veces ha impedido la formación del Gobierno del PSOE junto con el PP, Cs y la ultraderecha", afirmó.

"Errejón habría aceptado"



"Errejón habría aceptado"

Y a continuación habló de las posibilidades que se abren con el salto de Más Madrid al escenario nacional: "Errejón ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias de una vicepresidencia y tres ministerios, que hubiera facilitado la formación de un Gobierno progresista".

Aunque Sánchez reconoce que nunca ha tenido la oportunidad de charlar con Errejón en términos políticos, asegura que ha "visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen positivas, esperanzadoras". Entre ellas, algunas que "parecerían de ciencia ficción si las ponemos en boca del señor Iglesias".

Esa "ciencia ficción" que Sánchez atribuye a Errejón es la propuesta que le hizo a Ángel Gabilondo (PSOE) de prestarle sus votos para que fuera presidente de la Comunidad de Madrid aunque éste contase con el apoyo de Cs. Errejón estaba dispuesto a prestar esos votos sin pedir nada a cambio. "Todo con tal de que la ultraderecha no tuviera la influencia que desafortunadamente tiene ahora mismo en la Comunidad de Madrid y en su Gobierno", comentó Sánchez.

No obstante, a pesar de ese "favoritismo" hacia Errejón, Pedro Sánchez no podría formar Gobierno solo con su apoyo. Según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Más Madrid entraría en el Congreso con entre seis y diez escaños. Pero Podemos los perdería. Así, a Sánchez no le bastaría solo con uno de ellos para alcanzar la mayoría absoluta.