Rivera culpa a "agosto" y a que "la gente está harta de votar" del bajón de Ciudadanos en los sondeos

"Para mí lo que valen son las urnas". Albert Rivera ha asegurado este lunes que no le da mucha importancia a los sondeos electorales publicados, como el de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, en el que Ciudadanos perdería hasta 19 escaños.

Rivera ha afirmado que "estamos en agosto y la gente está harta de votar", para explicar esa caída en cuanto al número de diputados.

"Las encuestas también decían eso antes de ir a votar y prácticamente Cs empató con el PP", ha dicho el líder del partido naranja en el programa Más de Uno, en referencia a las elecciones generales del pasado 28 de abril.

Ha manifestado que "el electorado del centro es más abstencionista" y que algunos podrían optar por opciones que aseguren una investidura aunque no les guste Sánchez. Una posición que ha justificado manifestando que "el PSOE se ha borrado del constitucionalismo".

Durante la entrevista, Rivera no ha querido mojarse sobre la futura posición de su formación en una repetición electoral de cara a pactos con el PSOE, algo que rechaza actualmente fundamentándose en los "4.300.000 votantes" a los que les dijeron que iban a hacer con sus votos. "Todavía hay un candidato de gobierno", ha asegurado, sin querer contemplar el futuro aunque avisando de que "igual cambian los votantes".

¿Elecciones o Podemos?

¿Que Sánchez gobierne con Podemos o nuevas elecciones? La gran pregunta que afronta Ciudadanos y que Rivera ha eludido contestar. "Me parecería mejor haber ganado las elecciones y gobernar", ha dicho, tirando de una opción inexistente.

"Prefiero que no esté Sanchez pero hemos votado. Como demócrata podría decir que no acepto el resultado", ha aseverado. "Si Sánchez fracasa habrá que prepararse para echarle en unas segundas elecciones. Ha mostrado muy pocas ganas de formar gobierno, se ha matado literalmente con Podemos", ha añadido.

Ha pasado la pelota al tejado del PSOE: "No sé si Sánchez quiere forzar elecciones, ir otra vez a las dos Españas, llevarnos a un callejón sin salida o si quiere ser presidente del Gobierno".

El presidente de Ciudadanos ha hablado sobre el periodo vacacional y las acusaciones sobre su 'desaparición' durante el mes de agosto, afirmando que su equipo ha seguido presentando leyes y proponiendo comparecencias: "Si dices que vas a votar que no a la investidura, te echan en cara que no cambies tu palabra. Si hay un gran equipo que hace su labor, pasas de no tener equipo a estar desaparecido".

Sobre España Suma, Rivera ha descartado esa coalición porque "la corrupción resta". Algo que, para él, no pasa con las alianzas en las comunidades: "Si el PP y el PSOE tienen casos de corrupción, ¿qué hacemos?, ¿quién gobierna España?, ¿nadie?".