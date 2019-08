Casado: "Sánchez prefiere seguir en funciones para no gobernar y pagar su campaña con impuestos"

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a explicar por qué lo que ha servido para conformar gobiernos en siete comunidades autónomas, no sirve para el Gobierno central.

El líder popular ha insistido en que su partido estaría, en todo caso, "preparado para una repetición el electoral" el próximo 10 de noviembre y que "no le tiene miedo a ir a las urnas", porque está "preparado y fuerte", más allá de que esto denote el fracaso del secretario general socialista. "Es una irrresponsabilidad", ha insistido.

Casado, que ha visitado la zona afectada por la riada del pasado lunes en las Navas del Marqués (Ávila), ha señalado en declaraciones a los periodistas que si él fuera votante de izquierdas "no entendería por qué lo que es válido" en autonomías, ayuntamientos y diputaciones -gobiernos conjuntos de PSOE y Podemos- "no es válido a nivel de un Ministerio".

🔵 @pablocasado_: "Somos un partido municipalista y defendemos la labor que realizan las Diputaciones y los municipios, al mismo tiempo que defendemos que no haya duplicidades e ineficiencias en el gasto"

El líder popular ha reclamado al presidente en funciones que "cuanto antes, aclare si quiere elecciones, que es lo que parece". Porque de momento, lo que está haciendo es "una campaña electoral financiada con nuestros impuestos". Casado ha exigido a Sánchez "que nos ahorre esta campaña pagada por nosotros".

En este sentido, se ha referido al de Transición Ecológica o de asuntos "relacionados con la política social". Pedro Sánchez, ha dicho, "no está gobernando, y se ve en las catástrofes ante las que reacciona tarde y con su desastre en la política migrartoria". Para Casado, "lo peor es que tampoco tiene mucha prisa por dejar de estar en funciones, ya que parece que le conviene para seguir en el poder sin gobernar".

Asimismo, Pablo Casado ha advertido de que el PP "no puede facilitar un gobierno, como dice Pedro Sánchez, progresista y de izquierdas". El líder del PP ha reprochado que el presidente en funciones le reclame a la oposición que le facilite su acceso al poder: "No es un gobierno bueno para España el de PSOE y Podemos, yo nunca podré decir eso, pero no comprendo que no se haga a nivel nacional lo que sí vale a nivel autonómico y local".