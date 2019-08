Feijóo descarta la coalición España Suma para Galicia: "Aquí no es necesario"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado éxito al proyecto de España Suma porque tiene "toda la seriedad", pero ha considerado que no es necesario en Galicia porque en ese territorio el PP ya es un partido que suma y consigue ofrecer estabilidad política.



En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su asistencia a la Feria de la Vendimia en Leiro (Ourense), en la que Mariano Rajoy ha ejercicio de pregonero, Feijóo ha respondido así a los periodistas que le han preguntado por el proyecto de coalición electoral que promueve el PP con la marca España Suma.



A juicio de Feijóo, España Suma es un proyecto que intenta evitar que gobierne la izquierda de Pedro Sánchez con Podemos y el independentismo catalán, que tiene "toda la seriedad" y que espera "que tenga éxito".



En este punto, el presidente de la Xunta ha recalcado que los proyectos no son miméticos "en todos los territorios de España" y que en Galicia, a su juicio, "no es necesario" porque "hay un partido que ya suma la inmensa mayoría de los gallegos".



Feijóo ha afirmado que no cree que la dirección nacional del PP vaya a imponer este modelo en todos los territorios, ya que en su opinión lo que está ofreciendo es "una posibilidad y una oportunidad".



Además, ha valorado que el PP "haga una propuesta con luz y taquígrafos" antes de unas posibles elecciones para intentar una coalición preelectoral, frente al "juego de Tronos que ocurre en este momento entre Podemos, la izquierda del partido socialista y los independentistas catalán y vasco".



Finalmente, ha defendido la condición del PP de Galicia de partido "muy asentado" que ha jugado "siempre" a ser el centro de la vida política gallega y conseguir la "estabilidad política" que "no existe lamentablemente en la mayor parte de España".