Carmen, madre de un niño con 47% de discapacidad: "¿Le vais a denegar ayudas cuando cumpla 6 años?"

Carmen Barrilado Ferrer, madre de un niño con 47% de discapacidad, ha publicado una carta en la que lanza una pregunta al Parlamento de Andalucía: ¿Por qué a mi hijo le vais a denegar sus ayudas una vez cumplidos los seis años?.

A través del portal Osoigo, la madre del niño ha criticado que lleva "tres años pidiendo la beca de educación especial y me la deniegan por mi renta. En octubre le retiran las sesiones del SAT -Servicio de Atención Temprana-, pero yo quiero seguir apoyando a mi hijo y ayudándole a seguir en su mejoría".

"Me gustaría que valorasen más todo ese tipo de ayudas, cuando a uno le toca vivir en primera persona todo esto sinceramente no es fácil, pero luchas y haces todo lo posible por un hijo. Veo madres y niños que están aún peor que mi hijo, y me pregunto; ¿Cómo es posible que niños que tienen grados de discapacidad altos les quiten esas ayudas?", escribe Barrilado en una carta que se ha viralizado a través de las redes sociales.

La madre admite que es "muy complicado" y explica su situación con detenimiento: "Como madre intentó estar a la altura y ayudarle en todo lo que puedo, tengo que privarme de cosas para poder darle las ayudas que veo necesarias, también tengo que perder muchos días de mi trabajo, para poder llevar y traerlo de terapias", admite. Además, explica la precariedad de su situación económica: "Poneros en mi caso. Pago 400€ de psicóloga a domicilio para ayudarle y ayudarme a mí a enseñarle a mi hijo a seguir avanzando. En el ámbito privado tengo 350€ de gasto mensual mas 2 días de no poder trabajar para atenderlo, lo cual hay que sumarle el gasto de llevar y traer diario. ¿Todo eso no se ve? ¿Quién valora hoy en día el sufrimiento y sacrificio que hacemos?".

Dibujo que adjunta Carmen en su carta. C.B.

La carta "estará llena de faltas de ortografía", admite la madre del niño con discapacidad del 47%, pero ella reivindica que "son de un valor importante porque intento luchar por y para los derechos de todos esos niños que tienen problemas y hay que ayudarles día a día".

Por último, Carmen Barrilado pide al Parlamento de Andalucía "que valoren y no les quiten el derecho de poder seguir en sus terapias. Que cumplen 6 años no significa que el problema ya se solucione, el problema sigue a pesar de que no podamos optar con ayudas por parte de ustedes. Ojalá nunca tuvieran que sentir toda la impotencia que yo como madre siento".

"Urge un plan en Andalucía y en toda España, para que no quiten las ayudas públicas a los niños con necesidades especiales, una vez cumplidos los 6 años", continúa la misiva, que finaliza: "Gracias de antemano por su atención y espero tener alguna respuesta por parte de ustedes".

Rocío De Meer, diputada de Vox por Almería en el Congreso de los Diputados, ha recogido la carta de Carmen Barrilado y ha escrito un hilo en Twitter en el que denuncia que en su partido "llevamos denunciando desde hace meses casos tan sangrantes como este".