"El Falcon está aparcado y el señorito en Doñana": el poema contra Sánchez por los incendios de Canarias

El cómico y actor Ramón Borrajo Domarco (Baños de Molgas, 1949) ha escrito un poema en Twitter en el que critica al presidente en funciones Pedro Sánchez por permanecer de vacaciones mientras los ciudadanos canarios sufren los efectos del devastador incendio declarado el pasado sábado. El poema, titulado "Tocándose el coto en Doñana" ya cuenta con más de 3.500 "me gusta" en la red social.

"El Falcon está aparcado/ y el señorito en Doñana/ Mientras se quema una tierra/que forma de España", reza el verso de Borrajo, que también critica que "Por venir a Lanzarote/ perdió el culo el señorito/ para que tomara el sol/ su señora y su perrito".

Tocandose el coto en Diñana.

El popular actor gallego gusta de escribir en redes sociales para criticar a dirigentes políticos. En 2015, escribió en su cuenta de Facebook una misiva a Pablo Iglesias en la que afirmaba que la cara del líder de Unidas Podemos "es una máscara perfecta de cinismo, cultura y despotismo, no ilustrado, donde la ternura no tiene espacio, ni los sentimientos como la vergüenza o la compasión". Además, invitaba a Iglesias a "que no camufle sus ideas tras cortinas de seda iraní ni las aliñe con arepas sin carne, que son como buñuelos de aire".

También escribió un poema el año pasado a quienes insultan a la cruz de Cristo y a la bandera de España:

Si una bandera es un trapo

y una cruz una madera

¿por qué te empecinas tanto

en que yo cambie de idea?

Limpia el suelo con la tuya

y con la hoz y el martillo

trabaja un poco en el campo

que robar es muy sencillo.

Mi bandera es la honradez

y mi cruz vivir contigo.