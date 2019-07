Esparza: "Ya sólo falta ver a Josu Ternera pidiendo el voto para Chivite"

El acuerdo de los socialistas para gobernar Navarra contando con Bildu "marca un antes y un después" en la política española, según denuncia Javier Esparza en una entrevista a EL ESPAÑOL.

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la presidencia de la comunidad foral, ganador de las elecciones de mayo, recuerda que el pacto que él firmó con PP y Cs impide a Pablo Casado y a Albert Rivera llegar a cualquier acuerdo con el PSOE: "Que Sánchez no vuelva a salir pidiendo la abstención. No pueden abstenerse. Lo tienen firmado".

¿Qué lectura hace de la carta de EH Bildu en la que sus miembros se consideran "interlocutores prioritarios" del próximo Gobierno de María Chivite?

Fue la evidencia de que hay un acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu. El PSOE ha venido repitiendo en las últimas semanas y en los últimos meses que no iba a pactar con ellos, pero este acuerdo tiene la bendición de Sánchez, porque si no, no se produce. Esa es la realidad. Bildu dijo públicamente que no se iba a abstener gratis. El propio presidente del Gobierno en funciones afirmó que no iban a negociar nada con Bildu de ninguna de las maneras. El señor Ábalos también afirmó que no iban a negociar "ni por acción ni por omisión". La portavoz del Gobierno también fue en la misma línea. Y en Navarra la señora Chivite dice que no tiene ningún acuerdo con Bildu.

Pues bien, ahora tenemos un documento de cómo han ido cediendo en todo y cómo han ido negociando. Ahí se dice que hay un Gobierno de coalición porque EH Bildu lo ha pedido. Ese documento explica por qué no se sientan con Navarra Suma, ni siquiera para hablar: porque Bildu ha vetado esa posibilidad. Y, al final, viene a decir que EH Bildu es el interlocutor prioritario del Gobierno que se quiere formar en Navarra. Nadie es interlocutor prioritario de nadie si no tiene un acuerdo.

EH Bildu es quien va a marcar la línea estratégica y las decisiones del futuro en Navarra. Pero aquí, lo más destacado es que hay un acuerdo, que hay un pacto. Y eso es justamente lo que el presidente del Gobierno había negado. Eso, sin duda, marca un antes y un después.

El propio presidente del Gobierno está faltando a la verdad, porque no se puede decir que no tienes un acuerdo con Bildu y que luego nos encontremos con lo que nos hemos encontrado. Quien toma la decisión de que se cierre ese acuerdo es Sánchez, porque el PSOE no pacta con Bildu si Sánchez no da el visto bueno.

En la carta, Bildu menciona que la ambigüedad del acuerdo que han alcanzado PSN, Geroa Bai, Podemos y Izquierda-Ezquerra es bastante ambiguo y que eso les concederá un mayor poder de influencia.

Claro, es que el PSOE ha cedido todo. El acuerdo programático que ha firmado el PSOE va a permitir que se sigan haciendo las políticas nacionalistas que se estaban haciendo en la pasada legislatura. Eso es lo que dice EH Bildu. Y eso es lo que ha aceptado el Partido Socialista.

El acuerdo beneficia al proceso soberanista e independentista que quiere desarrollar EH Bildu. Es decir, el Partido Socialista es cómplice del proceso soberanista de EH Bildu en Navarra. Esa es la realidad. O sea, hoy [por ayer] ha salido Otegi pidiendo el voto para Chivite.

Bueno, pidiendo la abstención.

Sí, pero es la abstención la que le permite ser presidenta. Es que, a ver, cuando se hablaba en la moción de censura de que Bildu había votado a Sánchez, Sánchez en ese momento no necesitaba los votos de Bildu. Le sobraban. Yo nunca dije que hubiera un pacto en ese momento, aunque haya habido otras formaciones políticas que sí que lo han dicho. Pero ahora sí.

El PSN necesita la abstención de Bildu. Aquí, sin la abstención de Bildu, María Chivite no es presidenta. Aquí Bildu es esencial, fundamental. Y Otegi es el que bendice un Gobierno socialista en Navarra. Arnaldo Otegi, el que salió el otro día en una entrevista y ni condenó ni lamentó y, más o menos, vino a decir que tenían derecho a hacer lo que hicieron. A mí esto me parece un absoluto despropósito, un disparate.

Y que esto lo esté consintiendo alguien que es presidente del Gobierno de España supone cruzar una línea roja que hasta ahora nadie la había cruzado. Ningún presidente de España había llegado a un acuerdo con Bildu para conformar un Gobierno en ninguna comunidad. Se ha cruzado una línea roja que va más allá de la política. Esto tiene que ver con la ética, con la dignidad y con los principios.

Ningún presidente de España había llegado a un acuerdo con Bildu para conformar un Gobierno en ninguna comunidad Javier Esparza, presidente de UPN

Respecto a esa "bendición" de Otegi al Gobierno de Chivite. ¿Qué piensa que debería hacer el PSN?

El PSN sabe que tiene nuestra mano tendida. Sabe que nosotros coincidimos con ellos en los grandes temas de Navarra. Sabe que hemos tendido la mano y que estamos dispuestos a hablar en un diálogo sin límites. ¿Y qué es lo que ha buscado? ¿Ha buscado eso? No. Ha elegido libremente pactar con Bildu. Ha elegido libremente a Otegi.

Nosotros seguimos tendiendo la mano. Aquí no es que el PSOE no tuviese alternativa. Con nosotros puede construir una mayoría. Nosotros tenemos 20 parlamentarios y ellos, 11. Suman 31, y con eso hacemos una mayoría constitucionalista más que amplia. Pero no han elegido ese camino. Prefieren una coalición de 23 con la abstención de Bildu, que tiene 7, que luego va a ser el que va a controlar y va a decidir la política que se haga en Navarra.

No es que si no pacta con ellos, la situación esté bloqueada. Aún hay posibilidades. Pero es que no se quieren sentar con nosotros. Han elegido ese pacto libremente.

¿No han recibido alguna llamada del PSN en algún momento? ¿Ustedes les han llamado a ellos?

Nosotros les hemos llamado tres veces, pero no se quieren sentar. Y en la carta de Bildu se deja claro por qué. En la carta de Bildu se afirma, como garantía, que "la fórmula sea la de un Gobierno de coalición a tres" y que se "acote el margen de actuación que el PSN planteaba a la hora de alcanzar mayorías y consensos con otras fuerzas". Es decir, no les dejan pactar con nosotros.

Creo que es un error histórico del PSN consentido por el PSOE. Y pactar con Bildu, insisto, va a marcar un antes y un después.

¿Ustedes van a tomar algún tipo de medidas en el Parlamento navarro o a nivel nacional?

Para nosotros la interlocución con el PSOE se ha terminado. Lideraremos la oposición. Somos la primera fuerza en Navarra. Tenemos 20 parlamentarios de 50 y tenemos muchas cosas que decir. Lo que vamos a hacer es trabajar por esta comunidad y por su desarrollo.

¿Y a nivel nacional?

Para nosotros no es creíble un presidente del Gobierno que pacta con Bildu.

Usted dice que van a liderar la oposición y, en su carta, Bildu sostiene que eso será un beneficio para ellos puesto que "Navarra Suma es más que UPN (PP, Ciudadanos y la sombra de Vox) y es lógico pensar que pronto surgirán problemas y divisiones".

Nosotros hemos estado trabajando durante cuatro años y hemos pasado de 17 parlamentarios a 20. La representación del centro-derecha que había en la comunidad foral ha crecido y en las próximas elecciones vamos a volver a crecer, que no le quepa ninguna duda a Bildu ni a nadie. Nosotros vamos a seguir trabajando y, desde luego, todos tenemos muy claro el reto al que nos enfrentamos: un bloque de cinco formaciones políticas que están demostrando que todo vale para gobernar y tener el poder. Pero yo creo que no todo vale.

¿Y piensan tomar alguna acción legal de algún tipo al respecto?

Veremos. Si se cometen ilegalidades, nosotros tomaremos acciones legales. Mientras tanto, presentaremos iniciativas en el Parlamento como las que ya hemos presentado. Hemos presentado proposiciones de ley para derogar el decreto del euskera, que creemos que rompe la igualdad de oportunidades; hemos presentado otra proposición de ley para que se devuelva a las familias navarras el IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad; hemos presentado una moción para que el tren de alta velocidad llegue cuanto antes a esta tierra...

Veremos qué es lo que hace el PSN, porque en todo esto, hasta ahora, estaba de acuerdo. Y ahora, según lo que ha firmado, parece que no. Ellos verán, lo tendrán que explicar. Se lo tendrán que explicar a la gente que les dio su voto y que les dio su confianza, y que no se las dio para que siguieran haciendo las políticas que se estaban haciendo hasta ahora.

El PSN ha cedido a las pretensiones nacionalistas y de Bildu con tal de tener la presidencia del Gobierno Javier Esparza, presidente de UPN

Si su lectura es que el votante del PSN quería un cambio que no se está produciendo, ¿quiere decir que el PSN, con este pacto, está traicionando a sus propios votantes?

Sí, sin ningún tipo de duda. El PSN no puede presentarse a las elecciones diciendo, por ejemplo, que va a defender los símbolos de Navarra que la representan como comunidad foral diferenciada y ahora, en el acuerdo programático, quitar esa parte de la legislación para no molestar a sus socios. Han cedido a la presión y a las pretensiones nacionalistas y las pretensiones de EH Bildu con tal de tener la presidencia del Gobierno.

¿Todo por el poder?

Esto no tiene ninguna otra explicación.

¿Cuál cree que es el principal peligro que puede tener este Gobierno? ¿El proceso soberanista y una posible anexión al País Vasco? Porque, en el preacuerdo, Chivite le ofrecía a Geroa Bai una vicepresidencia y cuatro concejalías, entre ellas, una que llamaba de"desarrollo territorial".

Yo creo que hay dos cuestiones. La primera es que se va a seguir haciendo la política que se ha hecho estos cuatro años y esa es una política que ayuda a que Navarra acabe siendo Euskadi. Y la segunda es que va a ser un Gobierno tremendamente inestable, porque es muy complejo gestionar esto entre cinco.

Los nacionalistas no van a dejar de hacer política nacionalista. Por lo tanto, el PSN se acaba de convertir en cómplice de aquellos que quieren que Navarra desaparezca, cómplice de las políticas que hacen los nacionalistas para que Navarra sea Euskadi y, a partir de ahí, pedir la independencia de España. Se han convertido en cómplices de eso. Nunca lo habían sido. Ahora sí.

¿Qué consecuencias cree que tendrá este acuerdo en PP y Ciudadanos a nivel nacional?

PP y Ciudadanos tienen firmado con nosotros un documento en el que se dice que si en Navarra Chivite es presidente con la abstención de Bildu, no van a pactar nada con el PSOE a nivel nacional. Eso es lo que tienen firmado con nosotros y yo no dudo de que van a cumplir lo firmado.

Y si no van a pactar nada con el PSOE, que Sánchez no vuelva a salir pidiendo la abstención. No pueden abstenerse. Lo tienen firmado.

¿Tiene algo que añadir a lo que algunos líderes del PP y Ciudadanos han dicho condenando el homenaje a 'Baldo' en Hernani?

Que se retratan ellos solos. Por estas cosas es inmoral pactar con esta gente. Por eso EH Bildu no es un partido democrático como los demás. EH Bildu será legal, pero no es un partido democrático. Un partido democrático no es aquel que jalea a asesinos y los trata como héroes cuando salen de la cárcel. El único mérito que tiene esa gente que sale de la cárcel es que ha asesinado a otras personas por defender "la libertad y la democracia". Y el PSOE está acordando con ellos. Y María Chivite va a ser presidenta gracias a ellos. María Chivite va a ser presidenta gracias a Arnaldo Otegi.

Por eso es tan grave lo que está ocurriendo. Esto no es acuerdo entre nacionalistas y... que no, que no. Esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con la decencia ética, con los valores, con los principios. Yo creía que el PSOE no podía pactar con aquellos que hacen homenajes a otros porque han asesinado. Me parece tan indigno y tan inmoral... Jamás hubiera pensado que el PSOE iba a pactar con Bildu en este momento.

Es que Bildu ha dicho que no va a ser gratis y en este momento dice que es interlocutor prioritario del PSOE. Arnaldo Otegi es el interlocutor prioritario. Arnaldo Otegi es el que está defendiendo que se vote a María Chivite. Es que ya solo me falta que salga Josu Ternera pidiendo el voto para Chivite.