Ciudadanos se mantiene pero sólo la mitad de sus votantes de abril le sería fiel en noviembre

Sólo los abstencionistas son menos fieles que los votantes de Ciudadanos. La lectura directa de la estimación de voto que publicamos hoy en EL ESPAÑOL muestra que -además de que nada indica que fuera a deshacerse el bloqueo en unas posibles elecciones en noviembre- el partido de Albert Rivera no sufre ningún desgaste por su cerrazón en el "no es no" a Pedro Sánchez. Sin embargo, bajando a los detalles de la entrada y fuga de electores, los liberales son, de largo, el partido que menos consolida a sus seguidores.

Sólo la mitad de los votantes de Ciudadanos del pasado 28-A seguiría apostando por las listas naranjas en unas eventuales generales repetidas en noviembre. Nada más que el 50,8% de quienes eligieron la lista de Cs repetirán. Una cifra que está muy lejos de la que presenta el siguiente de los cinco grandes partidos: casi dos tercios (62,3%) de los electores de Unidas Podemos permanecerán leales a Pablo Iglesias, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Y es que según los expertos demoscópicos consultados por este periódico "Ciudadanos sigue siendo un partido de aluvión, de conveniencia según el momento". Aun así, ha logrado mantener su suelo, "pero no tiene una identidad propia como partido, es de paso... y eso suele ser malo".

La formación cuyos votantes están más seguros de haber acertado el pasado abril es el PSOE. Pedro Sánchez mantiene contentos, a pesar de su segundo fracaso en una investidura, a tres cuartas partes largas de quienes confiaron en él el pasado 28 de abril: un 76,1%.

En la pelea por aglutinar el voto de la derecha, el PP no puede estar del todo satisfecho -a pesar de subir 1,5 puntos en intención de voto y de que Vox caiga 1,6-, pues a Pablo Casado se le escapan más electores (11,3%) para abrazar a Santiago Abascal que viceversa (2,6%). Y es que, lo que en realidad hace subir a los populares, es el asalto a la bolsa de Ciudadanos. El 23% de quienes confiesan que si hoy hubiera elecciones votarían a Casado recuerdan haber votado a Rivera hace sólo tres meses.

El único que 'roba' a todos

Las fuentes consultadas en sociología electoral admiten que la fragmentación en varios partidos "es una situación nueva", razón por la que cualquier predicción más allá de la intención de voto sea demasiado aventurada: "¿Cómo les va a ir sin terminar de definirse para desbloquear la situación? Paradójicamente, llevan así tiempo y sin ser penalizados, veremos".

Lo cierto es que, según el gráfico de transferencia de voto que acompaña a esta información, los de Rivera pierden a la mitad de sus votantes, pero pescan mucho (18,4%) en el caladero socialista y recogen bastantes desencantados del PP (14,6%). De hecho, son el único de los cinco grandes que roba votos a todos los demás.

Pero advierten las fuentes consultadas que en comparación con Unidas Podemos, Ciudadanos tiene el riesgo de la inestabilidad: "Los de Pablo Iglesias se han quedado más pequeños que aquello a lo que aspiraban, lo del sorpasso, pero han estabilizado su hueco y el 14% que les da la encuesta se corresponde con la proporción de españoles que se sitúan en ese espectro político de la izquierda más allá del PSOE".

Eso le permite a la formación morada "salir airosa de apuestas tan arriesgadas como la de no apoyar la investidura". Sin embargo, en Cs, "Rivera ha ido muy en contra de sus votantes, que antes de fracasar la investidura preferían (el 81%) llegar a un acuerdo con los socialistas... Por ahora no le ha afectado, pero es un periodo de mucho riesgo para Ciudadanos".

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 entrevistas a ciudadanos de 18 o más años aleatorias en todo el territorio español, entre las 18 horas del día 25 de julio y las 18 horas del día 26. Multicanal 700 a panel online respresentativo del total nacional por sexo, edad y CCAA, y 300 telefónicas aleatorias.

Los datos finales se han equilibrado por sexo, edad, situación laboral, y recuerdo de voto. Error < +/ 3%. Los cálculos están automatizadas con plataforma Gandia Integra © y algoritmos en "R",. Incluyen controles de calidad internos y códigos CCI/ESOMAR y LOPD . Sociometrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.