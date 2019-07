Vox anuncia que no hará presidente a López Miras (PP) en Murcia y culpa a la dirección nacional de Cs

Vox ha desbaratado la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia. En la votación clave, el partido de extrema derecha debía abstenerse para mantener en el cargo al candidato del PP. Sin embargo, las negociaciones a lo largo del jueves con populares y Ciudadanos han encallado y finalmente ha optado por el "no".

El coordinador de Vox en la Asamblea Regional, Luis Gestoso, ha culpado a la dirección nacional de Cs del desenlace, señalando que desde esa instancia se ha ordenado no firmar documento alguno con otro partido que no fuera el PP. Por esto, ha defendido que su formación no va a entregar un "cheque en blanco" para que otras dos fuerzas se aprovechen sin comprometerse a una serie de medidas.

Gestoso ha asegurado que cuando se ha producido la llamada de la dirección de Cs ya había un acuerdo a tres en políticas fiscales, económicas y de familia y que se disponían a abordar las "líneas rojas", entre otras, la modificación de la Ley de Igualdad LGTBI.

Miguel Garaulet, diputado nacional de Cs, sostiene que el documento pactado entre su partido y PP era el "mejor" y que los votantes de Vox podían sentirse identificados con él, por lo que no veía necesario suscribir un texto a tres bandas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre la investidura en la Región de Murcia. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.