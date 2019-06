La semana 'horribilis' de Albert Rivera: de "adolescente caprichoso" a desmentido por Macron

1. Francesc de Carreras defiende el pacto con el PSOE

El viernes 14 de junio, Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, publica una carta abierta en el diario El País donde califica a Albert Rivera de "adolescente caprichoso". "No entiendo que ahora nos falles, Albert, que nos falle Cs, que el joven maduro y responsable se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de 180 grados y antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España".

Pero el párrafo más corrosivo para Rivera es ese en el que Carreras le acusa de "arrojar al PSOE a pactar con Podemos y con los nacionalistas". Porque ese es, precisamente, el argumento utilizado por el partido socialista para justificar unos hipotéticos pactos futuros con Bildu, ERC, JxCAT, el PNV y Unidas Podemos. La carta, como no podía ser de otro modo, fue más celebrada por el PSOE que por los críticos de Cs.

2. "Con gran preocupación"

Ese mismo viernes, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo seguir "con gran preocupación" las negociaciones de Cs con Vox. Las autoridades francesas también amenazaron a la formación naranja con su expulsión del grupo liberal europeo en el Parlamento Europeo –Renovar Europa, antes conocido como ALDE– si esos pactos llegaban a concretarse en la práctica.

Fuentes del Elíseo hablaron también de la buena sintonía entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron y dijeron que este último "no aceptará ambigüedades ni aproximaciones con la extrema derecha". Las declaraciones, efectuadas en clave nacional y más reveladoras de las debilidades y necesidades de Macron que de las de Cs, fueron sin embargo interpretadas por los medios en España como la prueba de la sumisión de Rivera a las estrategias del presidente francés.

3. "Si de Cs hubiera dependido Barcelona tendría un alcalde independentista"

"Si de Cs hubiera dependido, hoy Barcelona tendría un alcalde independentista" escribió Arcadi Espada, otro de los fundadores de Cs, en su artículo dominical en el diario El Mundo. Espada, que en la guerra abierta entre Albert Rivera y Manuel Valls se ha posicionado con claridad de lado del exprimer ministro francés, lanzó también en su artículo una andanada que no pasó desapercibida entre los lectores atentos: "El liderazgo de Colau es el único relevante que ha producido Cataluña después de los de Jordi Pujol y Pasqual Maragall. Naturalmente esto dice tanto de la lideresa como de los liderados, que ya sabes que se dividen entre idiotas y mantas".

4. "Yo no vine a España para luchar por el liderazgo de las tres derechas"

Después de que Inés Arrimadas anunciara la ruptura de Cs con Manuel Valls, el exprimer ministro celebró el miércoles 19 una rueda de prensa en la que dio su versión de los hechos. "Se ha dicho que la ruptura tenía que ver con una actitud por mi parte o persona con Rivera. De ninguna manera, es un problema político y muy grave, que tiene que ver con una decisión equivocada" dijo Valls.

"La estrategia del cuanto peor mejor es equivocada y deja huérfanas a todas las personas que el 21 de diciembre de 2017 confiaron en el mensaje de coraje de Inés Arrimadas. La tensión y el conflicto sin proponer una alternativa no conducen a nada más que al conflicto" añadió luego. Y remató desvelando la estrategia a largo plazo de Albert Rivera para Cs: "Yo no vine a España para luchar por el liderazgo de las tres derechas". Según Valls, Rivera ha sacrificado Cataluña con el objetivo de "obtener ventajas electorales en España".

5. "Cs es el partido de un señor"

Como no hay dos sin tres, una tercera fundadora de Cs, la eurodiputada Teresa Giménez Barbat, publicó ese mismo miércoles un artículo en OK Diario en el que daba su versión de la crisis desatada en el seno del partido. "El desencadenante de la situación ha sido la independencia de criterio de Manuel Valls y el disgusto que le causa a Rivera y su piñol que el personal tenga ideas propias. Vean, si no, a Pericay e Igea. Lo importante en Cs es que nadie se mueva. Ríete de Alfonso Guerra. El partido que vino a regenerar la política es el partido de un señor. De uno. Y ese señor hace tiempo que puso el partido al servicio de su ambición personal".

6. Macron desmiente a Rivera

El último de los golpes recibidos por Rivera durante su semana horribilis llegó este viernes y corrió de nuevo a cargo de la administración francesa. Después de que Rivera declarara haber sido apoyado por Macron en su estrategia de pactos en España –"hablamos con el Elíseo directamente y han dicho que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso"–, una fuente del Elíseo sin concretar afirmó que esa era "una información errónea". "El presidente no ha pronunciado esas palabras ni en privado ni en público" dijo la mencionada fuente al diario El Mundo.

Tras el desmentido del Elíseo, Cs rectificó y dijo que ese apoyo había sido manifestado por el partido de Macron así como por miembros de su delegación europea, no por el presidente en persona. Pero el daño ya estaba hecho y ni siquiera la foto de Rivera con el resto de líderes del grupo liberal europeo pudo tapar el relato de que la estrategia nacional e internacional de Macron, muy amenazado por Le Pen y necesitado del apoyo de Pedro Sánchez frente a Alemania, choca con la de Rivera en España.